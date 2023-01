A partire da quest’anno l’Alfa Romeo sarà guidata da Alessandro Alunni Bravi, nominato nuovo Team Representative per la F1. Il manager italiano, che fa parte del gruppo Sauber a partire dal 2017, rappresenterà la squadra in tutte le funzioni ufficiali nei fine settimana di gara e fuori pista. Di fatto, quindi, è lui il successore di Frédéric Vasseur al timone della scuderia elvetica.

INIZIA L’ERA SEIDL

La notizia di oggi rappresenta una delle prime scelte affrontate da Andreas Seidl, nuovo CEO del gruppo Sauber a partire dallo scorso dicembre. L’ingegnere tedesco, ex team principal McLaren, ha iniziato a lavorare a Hinwil il 9 gennaio.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono lieto di confermare la nomina di Alessandro Alunni Bravi nel ruolo di Team Representative, in aggiunta ai suoi attuali doveri di Amministratore Delegato del Gruppo. La sua vasta esperienza nel motorsport lo ha dotato di tutti gli strumenti di cui la squadra ha bisogno per avere successo. La sua profonda conoscenza del team assicurerà stabilità e continuità nella nostra progressione. Alessandro, che rappresenta la squadra durante il campionato di F1, permetterà di concentrarmi sulla crescita del gruppo. Lo ringrazio per aver creduto nella nostra visione e gli do il benvenuto in questa ulteriore posizione. Sono convinto che questa sia un’altra preziosa aggiunta a quella che è senza dubbio una squadra molto forte, dai piloti alla dirigenza, a ciascuno dei nostri dipendenti, capaci di sfruttare il successo dello scorso anno e creare un futuro brillante per Sauber”.

LE DICHIARAZIONI DI ALUNNI BRAVI

Alessandro Alunni Bravi, Amministratore Delegato del Gruppo Sauber e Team Representative Alfa Romeo F1: “Voglio ringraziare Andreas e i nostri azionisti per la loro fiducia. Voglio inoltre ribadire il mio impegno a dare il massimo per essere all’altezza delle loro aspettative e rappresentare la squadra nel miglior modo possibile. È un grande privilegio continuare a lavorare con un gruppo di persone incredibili che, nel corso di molti anni, mi hanno aiutato a integrarmi all’interno del Gruppo Sauber. Ciò che mi hanno dato in questo periodo mi consentirà di svolgere questo compito e di rappresentare la squadra secondo la nostra visione condivisa e i nostri obiettivi. Sono pienamente consapevole del lavoro che abbiamo davanti a noi e delle sfide che dobbiamo affrontare. Assumo questo compito con umiltà, sapendo di far parte di una squadra forte che ha tutto ciò di cui c’è bisogno per un futuro di successo”.

Carlo Luciani