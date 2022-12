La giornata odierna sarà sicuramente ricordata a lungo nel paddock della Formula 1, per l’improvviso “vortice” di annunci legati ai team principal delle varie scuderie. Dopo l’addio di Jost Capito alla Williams, al quale ha fatto seguito la conferma dell’approdo di Fred Vasseur in Ferrari, clamorose novità sono arrivate anche da McLaren e Sauber, quest’ultima in procinto di accogliere l’arrivo di Audi. E’ infatti Andreas Seidl, sino a ieri al vertice della scuderia di Woking, l’uomo scelto da Hinwil per sostituire lo stesso Vasseur, con Andrea Stella che invece prende il suo posto in McLaren.

AL VIA LA RIVOLUZIONE

Una vera e propria rivoluzione, in un inverno “bollente” dal punto di vista del mercato dei team principal. Se l’approdo di Vasseur in Ferrari al posto del dimissionario Binotto era da tempo dato per scontato, grandi sorprese sono arrivate per la figura prescelta per la sua sostituzione in casa Sauber. In un primo momento, le dimissioni di Jost Capito dalla Williams avevano lasciato supporre un approdo da parte del tedesco alla corte di Hinwil: una scelta per certi versi logica, vista la lunga collaborazione tra lo stesso Capito ed il gruppo Volkswagen (di cui fa parte Audi) in tre distinti periodi della sua carriera.

ANDREAS SEIDL IN SAUBER PER IL DOPO-VASSEUR

Negli ultimi minuti, invece, è arrivata invece la conferma che sarà Andreas Seidl, 46enne ingegnere tedesco, l’uomo sul quale Audi ha deciso di puntare in vista del proprio ritorno in Formula 1. Come si ricorderà, lo stesso Seidl ha iniziato la propria esperienza nel Circus lavorando con BMW, anche nel periodo in cui la Casa bavarese aveva intrapreso la partnership tecnica con Sauber. Dal 2019 ad oggi ha ricoperto la carica di Team Principal della scuderia di Woking, essendosi rivelato una figura-chiave nel ritorno ai vertici della compagine britannica.

“È fantastico entrare a far parte del Gruppo Sauber da gennaio: questa è una squadra – ha sottolineato lo stesso Seidl – con una ricca storia in Formula 1 e un’organizzazione che conosco molto bene da quando ho lavorato e vissuto a Hinwil per quattro anni. Non vedo l’ora di unirmi al team e lavorare con tutti i colleghi del Gruppo Sauber sugli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati insieme. Voglio ringraziare Finn Rausing e tutto il Gruppo Sauber per la loro scelta: non vedo l’ora di ripagare la loro fiducia con il mio lavoro”.

ANDREA STELLA PROMOSSO A TEAM PRINCIPAL MCLAREN

L’approdo di Seidl in Sauber ha aperto le porte ad Andrea Stella nel suo nuovo ruolo di Team Principal Mclaren. Per l’ingegnere di Orvieto si tratta del completamento di un lungo percorso maturato alla corte di Woking, dove è approdato nel 2014 al termine di quattordici stagioni vissute in Ferrari. In precedenza, Stella è stato capo degli ingegneri, per poi progressivamente acquisire il ruolo di performance director e racing director.

“Sono lieto che Andrea Stella entrerà nel ruolo di Team Principal – ha dichiarato Zak Brown – e guiderà il nostro programma tecnico e operativo di F1. Andrea è un membro del nostro team di grande talento, esperienza e rispetto, con una solida esperienza di leadership e successi in Formula 1. Il suo passaggio a questo ruolo è un ottimo esempio della forza profonda che abbiamo nel nostro team, e io sono entusiasta di lavorare più a stretto contatto con lui con l’obiettivo comune di scalare la griglia e vincere le gare”.

Una giornata davvero rivoluzionaria, che di fatto rivoluziona gran parte dell’assetto dirigenziale del paddock in vista di un 2023 ormai alle porte.

Marco Privitera