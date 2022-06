Porsche e Audi saranno due nuovi fornitori di power unit in Formula 1 a partire dal 2026. La notizia circola da un po’ di tempo ormai, ma stando a quanto riportato dalla testata svizzera Blick l’annuncio è ormai imminente. Il tutto potrebbe essere infatti ufficializzato nel week-end di gara in programma al Red Bull Ring tra poco più di due settimane.

RED BULL-PORSCHE e SAUBER-AUDI?

La notizia di cui si è più parlato negli ultimi tempi è l’accordo tra Red Bull e Porsche a partire dal 2026, quando entrerà in vigore un nuovo regolamento sui motori. In particolare l’annuncio che dovrebbe arrivare nel week-end del GP d’Austria è proprio quello che riguarda la scuderia di casa al Red Bull Ring, stando sempre a quanto riportato da Blick. La data programmata è quella del 10 luglio, giorno della gara.

L’interesse del gruppo Volkswagen ad entrare in F1 è ormai cosa nota da tempo. Già lo scorso anno, infatti, circolava la notizia di un probabile ingresso di Audi con il prossimo ciclo regolamentare. Al marchio tedesco era stato associato più volte il nome di McLaren, ma negli ultimi tempi questa ipotesi sembra sfumata.

Ad inserirsi invece adesso tra i papabili candidati è la Sauber, che ha già legami con la casa dei quattro anelli. L’Audi, infatti, utilizza già la galleria del vento di Hinwil per le sue auto sportive.

SI PENSA GIÀ ALLA NUOVA ERA

Il nuovo ciclo regolamentare è appena iniziato quest’anno ma già si pensa al prossimo. Tra gli obiettivi ci sono quello di ridurre ulteriormente la resistenza all’avanzamento, ridurre le dimensioni delle auto e la loro massa, oltre che migliorare ancor di più la sicurezza e ridurre i costi.

Da punto di vista delle power unit invece sappiamo che non dovrebbero più essere dotate del componente MGU-H. Inoltre si parla di un 50% in più di potenza elettrica e di biocarburante al 100%. Questo ha ingolosito il gruppo Volkswagen ad entrare in F1, che di certo legandosi a Red Bull non potrà che avere l’obbligo di vincere.

Carlo Luciani