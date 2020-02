Red Bull ha svelato oggi, tramite i suoi canali social, la livrea della monoposto 2020: nome in codice RB16. Il Team di Milton Keynes lancia ufficialmente la sfida a Mercedes e Ferrari con una vettura dal profilo aerodinamico molto innovativo, frutto dell’ottimo lavoro di Adrian Newey.









A differenza dello scorso anno i colori della monoposto 2020 rimangono quelli tradizionali Red Bull, ma le differenze sono principalmente di carattere tecnico come si può vedere dalle prime immagini. L’obiettivo chiaro è quello di puntare al Mondiale con una vettura ancora più efficiente sotto il lato aerodinamico spinta da un motore Honda che ha mostrato grandi progressi nell’ultimo periodo.

Dalle immagini si può notare un muso molto più stretto con due fori che favoriscono il passaggio dell’aria verso l’S- Duct. Da notare anche le pance molto strette nella parte posteriore con i diffusori simili ma evoluti rispetto alla passata stagione che dovrebbero garantire un carico maggiore sul retrotreno. Anche il “cape” è stato rivisto prendendo ispirazione da Mercedes, con un profilo maggiorato che dovrebbe garantire più aria ai lati del muso. Il passo invece è stato allungato per permettere maggiore flessibilità di modifica nell’arco della stagione.

I piloti saranno ovviamente Max Verstappen e Alexander Albon, con l’olandese che ha recentemente prolungato il contratto fino al 2023. Per la Red Bull si tratta dell’anno del riscatto in cui si deve dimostrare di essere un serio pretendente al titolo. La passata stagione Verstappen ha chiuso il mondiale al terzo posto alle spalle soltanto delle due Mercedes e quest’anno potrebbe essere la sua grande occasione per conquistare il titolo. Ma per puntare al titolo serve una vettura all’altezza e quest’anno Adrian Newey sembra voler sorprendere tutti con delle soluzioni molto interessanti.

Per vedere se a Milton Keynes è stato fatto un buon lavoro però dovremmo attendere i primi test ufficiali che si terranno a Barcellona dal 19 al 21 Febbraio e dal 26 al 28 dello stesso mese sul circuito del Montmelò. La sfida a Ferrari e Mercedes è stata ufficialmente lanciata.

Julian D’Agata