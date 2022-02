La grande attesa per le monoposto 2022 di F1 sta finalmente per terminare. Dopo tante indiscrezioni, voci e render più o meno veritieri, dalla giornata di domani le chiacchiere lasceranno spazio ai fatti con la presentazione della Haas che, quindi, sarà la prima scuderia a togliere i veli alla propria vettura.

Per il team americano, dopo le deludenti stagioni che l’hanno vista contendersi l’ultima posizione con la Williams, il nuovo regolamento può rappresentare l’occasione di ritornare alla lottare per la zona punti come nel 2019 quando Grosjean e Magnussen portarono la Haas al 5° posto finale nel Mondiale Costruttori. Ma quella che vedremo domani sarà una lontana parente della VF-22, visto che potremo ammirare solamente la livrea “calzata” si su una vettura dalle caratteristiche 2022, ma non quella con cui Mick Schumacher e Nikita Mazepin affronteranno la nuova stagione.

We don’t want to keep you waiting 😉 You’ll get your first look of our 2022 livery tomorrow!#HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/KvQ41yMJkO — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 3, 2022

RED BULL BATTE TUTTI

Prima con Max Verstappen nel 2021 e prima anche nel lancio della vettura. Come se fosse un Gran Premio, la Red Bull all’ultimo secondo ha deciso di anticipare la concorrenza e non solo in pista, annunciando la presentazione della RB18 per il 9 febbraio. C’è molta curiosità attorno alla creatura che Adrian Newey affiderà a Max Verstappen e Sergio Perez per lanciare l’assalto al bis Mondiale Piloti e conquistare quello Costruttori sfumato la scorsa stagione in favore della Mercedes. Punti di forza della monoposto 2022? Snellimento delle fiancate in modo da incanalare al meglio i flussi e avanzamento dell’abitacolo, oltre al motore Honda ormai decisamente al passo (se non migliore) di quello della concorrenza.

SAN VALENTINO CON ALPHA TAURI

Rimanendo in orbita Red Bull, lunedì 14 febbraio sarà la volta dell’Alpha Tauri reduce dall’ottima stagione 2021. Con la conferma dell’ormai affermato Pierre Gasly e del veloce ma discontinuo Yuki Tsunoda, il team di Faenza è chiamato allo step successivo: l’ingresso nella Top 5. Se la AT03 (questo il nome della nuova nata) farà innamorare il francese e il giapponese lo si saprà solamente una volta che i motori ricominceranno a rombare.

ready to unlock the AT03? 🔑 the style of a new era is just around the corner… pic.twitter.com/jT2YAIkTht — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 1, 2022

NOVITA’ IN ASTON MARTIN

Il giorno successivo alla presentazione della Red Bull, sarà la volta dell’Aston Martin. La nuova monoposto sarà presentata a Gaydon, la sede del team di Lawrence Stroll, con un evento speciale che sarà trasmesso online. In questa occasione, probabilmente, verrà presentato agli addetti ai lavori anche il nuovo team principal della scuderia Mike Krack che ha sostituito l’uscente Otmar Szafnauer. Obiettivi 2022? Migliorare il 7° posto della passata stagione.

#WallpaperWednesday is back, and today we’re making sure you’re all set for the unveiling of the #AMR22. Get launch-day-ready with a selection of teasers before we reveal our new challenger to the world next week.#WeClimbTogether pic.twitter.com/67qrEPzwbs — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 2, 2022

ALFA ROMEO ULTIMA DELLA GRIGLIA

L’ultima a presentarsi sarà l’Alfa Romeo che, tramite i propri canali social, ha fissato il lancio della C42 due giorni dopo la conclusione dei primi test di Barcellona. Quella che Valtteri Bottas e Guanyu Zhou guideranno al Montmelò, quindi, sarà una monoposto con una livrea non definitiva, in attesa di quella in versione 2022 che sarà mostrata, appunto, con un evento online domenica 27 febbraio alle ore 09:00 italiane.

The date you’ve been waiting for 📅 pic.twitter.com/PIjqLMUXhL — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) February 2, 2022

SAVE THE DATE

Per non perdervi nessuna presentazione vi rimandiamo al link del calendario, dove potrete trovare le schede tecniche delle attesissime vetture 2022.

Vincenzo Buonpane