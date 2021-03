Dopo una brevissima pausa invernale, il Circus della F1 riprende a girare con la tre giorni di test collettivi in Bahrain: andiamo ad analizzare con la nostra preview i temi principali e il ricco menù di appuntamenti di LiveGP per questo “antipasto” di 2021. Per la prima volta dopo tanti anni, le prove collettive verranno svolte in Bahrain e non sul “familiare” tracciato di Barcellona.

Tre giorni

In un’ottica di risparmio, le prove pre-campionato del 2021 hanno subito una drastica riduzione, dai sei giorni del 2020 a tre giornate. Le scuderie avranno solo settantadue ore di tempo prima del via del campionato, che avverrà proprio a Sakhir, per provare le nuove monoposto, per quanto le vetture 2021 siano “parenti strette” dei modelli visti nel 2020.

Questa costrizione temporale costringerà i team ad utilizzare in maniera proficua ogni secondo delle sessioni, per andare a scoprire il potenziale dei propri pacchetti.

I temi

Con Lewis Hamilton e AMG Mercedes campioni in carica, il tema principale sarà capire quanto la Red Bull – Honda, runner-up nel 2020, abbia ridotto il gap nei confronti della scuderia di Brackley.

Allo stesso modo sarà interessante capire chi la spunterà nella lotta di centro gruppo. Nel midfield la McLaren ha cambiato motore, troviamo un nuovo team ambizioso come l’Aston Martin e notiamo l’incognita Ferrari, specie per quanto riguarda la nuova PU. Non di meno, vedremo all’opera per la prima volta come titolare Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo Michael, e il ritorno nel Circus di Fernando Alonso.

Le line-up

Ecco come distribuiranno il lavoro le varie scuderie, alternando i piloti alla guida come evidenziato nella seguente tabella.

12 marzo Mattina / Pomeriggio 13 marzo Mattina / Pomeriggio 14 marzo Mattina / Pomeriggio Mercedes Bottas/Hamilton TBC TBC Red Bull Verstappen Perez Perez/Verstappen McLaren Ricciardo/Norris TBC TBC Aston Martin Vettel/Stroll Vettel/Stroll Stroll/Vettel Alpine Ocon Alonso Ocon/Alonso Ferrari Leclerc/Sainz TBC TBC AlphaTauri Gasly/Tsunoda Tsunoda/Gasly Gasly/Tsunoda Alfa Romeo Raikkonen/Giovinazzi Giovinazzi Raikkonen Haas Schumacher/Mazepin Mazepin/Schumacher Schumacher/Mazepin Williams Nissany Latifi Russell

I programmi di LiveGP.it

LiveGP.it seguirà in maniera estensiva questi test, coprendo le varie fasi:

diretta web delle tre giornate su www.livegp.it dalle 8 alle 17

approfondimenti e dichiarazioni a fine sessione su www.livegp.it

il punto della situazione alla fine di ogni giornata con lo speciale ‘Circus!’ in diretta alle 19 (YouTube, Facebook, Twitch, Spreaker)

Noi di LiveGP.it siamo pronti e voi?

Luca Colombo