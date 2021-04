E’ stato ufficialmente presentato a Imola il GP Dell’Emilia Romagna e del Made in Italy di F1. Una nuova denominazione per una delle gare più storiche del Circus, che conta di rilanciare con un forte segnale le eccellenze italiane a livello internazionale.

IL RILANCIO DEL MADE IN ITALY

I riflettori di tutto il Mondo saranno puntati su Imola questo weekend, e tutto sembra pronto per quella che sarà una grande festa del Motorsport. Per una volta l’Italia non si fa trovare impreparata, ma anzi rilancia la sua immagine e cerca di valorizzare il marchio del Made in Italy in un periodo di profonda crisi come quello che stiamo vivendo.

Un operazione perfettamente riuscita e che è stata presentata in videoconferenza dalle più alte cariche del Motorsport italiano insieme alla Regione Emilia Romagna e rappresentanti del Governo. L’obiettivo come detto prima è quello di rilanciare l’eccellenza italiana in tutto il Mondo, approfittando della visibilità che la F1 offre.

Infatti oltre al cambio del nome in “GP dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy”, durante tutto il weekend andranno in onda spot promozionali dedicati e saranno allestiti lungo il circuito banner a tema “Made in Italy”, in quella che sarà un enorme campagna mediatica che coinvolgerà anche i social.

La gara di F1 sarà comunque solo la prima di una serie di iniziative che coinvolgeranno anche la MotoGP, la SBK ed il Motor Valley Fest, in cui il tema del “Made in Italy” la farà da padrone.

LE DICHIARAZIONI DI BONACINI

Stefano Bonacini, Presidente dell’Emilia Romagna ha dichiarato: “Quella dell’Emilia-Romagna è la vera Motor Valley mondiale. Uno dei punti di forza di questa regione, ma anche una delle principali espressioni del Made in Italy nel mondo. Un distretto senza eguali, che negli anni ha saputo saldare spirito imprenditoriale, creatività e capacità di innovazione e passione per i motori. Caratteristiche che si ritrovano a pieno in marchi unici nel panorama internazionale, che qui hanno casa e radici. Oggi più che mai questo straordinario patrimonio diventa strumento di rilancio per il Paese”.

“L’accordo con il ministero degli Affari esteri e Ice va questa direzione. Una grande campagna di promozione che, partendo da appuntamenti sportivi seguiti da milioni di persone come il GP di F1, la MotoGP, il Mondiale SBK e il Motor Valley Fest, racconti al mondo l’eccellenza italiana dell’automotive e non solo”.

“Dal cuore della Motor Valley una grande occasione di visibilità per l’Emilia-Romagna e l’Italia. E lo sport, su cui tanto stiamo investendo, ancora una volta e sempre di più strumento di crescita, valorizzazione del territorio e promozione turistica, per essere pronti non appena si potrà ripartire”.

LE DICHIARAZIONI DI STICCHI DAMIANI

Grande occasione anche per il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani: “Dopo il preludio del Bahrein, la F1 riparte dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, prima tappa europea del Mondiale. Non è solo una questione di calendario: come Automobile Club ci piace pensare che si riparta dall’Italia per il suo ruolo unico nelle competizioni e anche perché l’edizione scorsa del Campionato Mondiale di F1 ha potuto dispiegarsi e realizzarsi anche grazie alla nostra immediata capacità ad ospitare ben tre GP, nei momenti più bui determinati nel mondo dal Covid-19″.

“L’Italia conferma così il suo essere protagonista del motorsport mondiale, con il GP F1 di Imola a una sola settimana dalla Formula E a Roma-Eur, con il Rally Mondiale in Sardegna a giugno nell’attesa del Gran Premio F1 di Monza di settembre”.

