Paura per Alexander Albon: il pilota della Williams, in seguito all’intervento di appendicite di sabato, è finito intubato e in terapia intensiva a causa di complicazioni post operatorie. Fortunatamente il peggio è passato ed Albon potrebbe fare ritorno a casa già domani.

La dinamica dei fatti

Nella mattinata di sabato la Williams aveva comunicato il forfait di Albon in seguito ad un malore. Diagnosticata un’appendicite, urgentemente all’ospedale San Gerardo di Monza si un comune intervento di laparoscopia. Il peggio sembrava essere passato, ma così non è stato: le condizioni di salute di Alexander Albon si sono aggravate in fase post operazione a causa di complicazioni legate all’anestesia. Tali complicazioni hanno causato un’insufficienza respiratoria. Per questo motivo il pilota è stato trasferito in terapia intensiva.

Le condizioni attuali

Stando a quanto comunica il team Williams, Albon è in netto miglioramento, tanto da poter fare a meno del respiratore ed essere trasferito in un reparto generale. Resta da valutare se Albon già nella giornata di domani potrà tornare a casa per iniziare il recupero e la preparazione in vista della prossima gara. Il 2 Ottobre, infatti, si terrà il Gran Premio di Singapore.

Il ringraziamento di Albon

Albon questo pomeriggio ha voluto ringraziare con una nota tutti coloro che lo hanno sostenuto e supportato in questi difficili momenti: “Alex desidera ringraziare per l’eccellente assistenza e supporto che ha ricevuto, anche dai team infermieristici, anestetici e di terapia intensiva dell’Osperdale San Gerardo – ASST Monza, il team medico FIA, il suo Performance Coach Patrick Harding, il team Williams Racing e il dottor Luke Bennett da HINTSA Performance.”

Appuntamento a Singapore?

Con tre settimane mancanti all’evento asiatico, nulla fa pensare ad un’assenza sulla della Williams dell’anglo-thailandese, anche se, in caso di indisponibilità, il team di Grove può dormire sonni tranquilli, visto che Nick De Vries nel GP d’Italia ha sostituito egregiamente Albon, portando a casa una buonissima nona posizione finale.

