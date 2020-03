“La salute dei nostri dipendenti è importante – ha detto Binotto – È la nostra massima priorità. Siamo riusciti ad andare a Melbourne, anche se non è stato facile essere lì perché abbiamo dovuto cambiare anche il nostro piano sui voli. Ma ancor più importante è ciò che sta accadendo in Italia, per cui siamo preoccupati. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutto il nostro personale qui. Ora ovviamente è tutto in sospeso. Prima dello stop abbiamo cercato di ricalibrare i programmi di sviluppo sulla base di varie ipotesi di calendario ma, ovviamente, dobbiamo aspettare l’evoluzione della diffusione del coronavirus nel mondo e i suoi effetti sulla ripresa delle attività. Da parte nostra, siamo pronti a supportare la F1 e la FIA in questa delicata fase.”

Come già comunicato nei giorni scorsi, la Ferrari ha inevitabilmente sospeso il lavoro in fabbrica , sia per quel che riguarda il settore stradale, che per il reparto corse, mentre gli altri team continuano a lavorare:

Sul sito ufficiale della F1 è stata pubblicata un’intervista al team principal della Ferrari Mattia Binotto. L’ingegnere nativo di Losanna ha parlato di diversi argomenti, a partire dalla preoccupazione per la diffusione del coronavirus in Italia, passando poi alle prestazioni attuali della SF1000, fino a soffermarsi sulle motivazioni di Charles Leclerc e Sebastian Vettel per il 2020.

Proprio sul rivoluzionario regolamento del 2021 è stata fatta l’ipotesi di uno slittamento al 2022 ed anche Binotto ha detto la sua in merito: “Avremo una teleconferenza con tutti gli altri team, F1 e FIA ​​per discutere della situazione e dell’impatto che ha non solo su questa stagione, ma anche su quella successiva. Dobbiamo valutare attentamente ogni aspetto e vedere se sia il caso di pensare di posticipare eventualmente l’introduzione delle nuove regole tecniche. In ogni caso, la Ferrari è pronta ad assumersi la responsabilità di una scelta che deve essere fatta nel massimo interesse di questo sport, non è certo il momento di egoismo e tattica.”

SF1000 DI MELBOURNE QUELLA DEGLI ULTIMI TEST



Per quanto riguarda la competitività della SF1000 Binotto ha ribadito quanto già detto in seguito ai test pre-stagionali di F1: “Le auto che abbiamo portato a Melbourne sono quelle che hanno terminato i test Bisogna aspettare le prime tre gare per capire dove siamo. È importante per noi come squadra continuare a progredire in tutti i campi. Se penso alle simulazioni di gara che abbiamo fatto, rispetto alle prestazioni dei singoli giri, siamo stati più forti sulla distanza. Questo è il vantaggio di una maggiore deportanza.”



PILOTI IN FORMA E MOTIVATI

Importanti invece le considerazioni sui due piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel, con il tedesco in scadenza di contratto e con cui si inizia a discutere di rinnovo: “Sono due ragazzi intelligenti, si stanno conoscendo meglio. Ciò che è successo l’anno scorso, non solo in Brasile, ma anche in Russia quando abbiamo cercato di gestire le posizioni, ci ha dato l’opportunità di discutere e quando si discute in modo trasparente, ci si conosce meglio. Penso che abbiamo creato maggiore fiducia tra noi come squadra, tra i piloti, e ciò sarà utile nel 2020.”