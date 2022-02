L’Alpine tramite un comunicato stampa ha confermato che Otmar Szafnauer sarà il nuovo team principal della scuderia. L’acquisto dello statunitense è un altro tassello di un cambiamento dell’area gestionale del team.

PIANI AMBIZIOSI PER SZAFNAUER

Per puntare a risultati migliori per la stagione 2022, l’Alpine ha deciso di adottare un nuovo cambiamento gestionale al interno della scuderia, a partire dal team principal.

Dopo l’addio all’Aston Martin, Szafnauer è pronto alla nuova sfida con la scuderia francese e non nasconde piani ambiziosi per il futuro di Alpine, come da lui stesso dichiarato nel comunicato stampa: ” Sono entusiasta di entrare a far parte del BWT Alpine F1 Team. Sono pronto a lavorare con tutti per vincere la nostra sfida: portare la squadra a lottare per il campionato entro le prossime 100 gare. La mia attenzione è concentrata sulla preparazione per l’inizio della stagione in Bahrain.”

ALTRI CAMBIAMENTI INTERNI ALLA SCUDERIA

Insieme all’arrivo di Szafnauer, la scuderia francese opera un importante cambiamento della sua area gestionale. Innanzitutto insieme a Szafnauer ci sarà Brumo Famin, nominato come direttore esecutivo del reparto motori della Renault a Viry-Chatillon. Prima di entrare all’Alpine, Famin svolgeva per la FIA il compito di vice-segretario dello sport.

Laurent Rossi mantiene il suo ruolo di amministratore delegato, mentre Davide Brivio lascerà il suo ruolo di progetti di espansione per occuparsi dello sviluppo dei giovani piloti. All’italiano è stato inoltre assegnato anche il ruolo di verificare il potenziale dell’Alpine, anche in altre categorie oltre la Formula 1.

CAMBIAMENTI IN ATTESA DI VEDERE L’A522

Cambiamenti per migliorare le prestazioni gestionali della scuderia, in attesa che lunedì 21 febbraio verrà presentata al pubblico la nuova Alpine A522. La nuova monoposto sarà guidata dai confermati Alonso e Ocon.

Chiara Zaffarano