Stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il GP del Mugello ospiterà tremila tifosi. Il governatore della Toscana Enrico Rossi dovrebbe annunciare prossimamente questa bellissima notizia per tutti gli appassionati della massima formula. La prova al Mugello, prevista per domenica 13 settembre, potrebbe essere la prima tappa del Mondiale di F1 con la possibilità di acquistare il proprio biglietto.

Ovviamente bisognerà assicurare il rispetto delle norme in vigore per garantire la sicurezza di tutti. Dalle voci che circolano in queste ore vi saranno infatti dei parcheggi dedicati, la misurazione della temperatura agli ingressi nell’impianto, l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e chiaramente il distanziamento sociale.

Ai microfoni della ‘Gazzetta’ il Presidente della Regione Toscana ha affermato: “L’autodromo dispone di tre tribune molto grandi e ben separate tra loro. Il limite di 1000 persone previsto dalle norme nazionali per i pubblici eventi può essere ragionevolmente considerato limite di capienza per ogni tribuna. Con la nostra ordinanza, dopo aver sentito il parere degli esperti sanitari della Regione, lavoriamo per una capienza massima di 3000 persone”.

Sempre facendo riferimento alle voci relative all’evento, pare che verrà data precedenza ai tifosi che dimostreranno essere membri dei Ferrari Club.

Leggi anche: F1 | Calendario 2020: aggiunti i Gran Premi al Mugello e a Sochi

Luca Pellegrini