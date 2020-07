Mentre a Spielberg vanno in scena i primi minuti delle FP1 del GP di Stiria, F1 ha annunciato l’aggiunta al calendario 2020 di due gare: la prima al Mugello, la seconda a Sochi.

GP della Toscana

Per la prima volta nella storia, il tracciato del Mugello ospiterà un Gran Premio di Formula 1. La gara avrà denominazione di GP della Toscana e si terrà nel secondo fine settimana di settembre (11-13), a ridosso del GP d’Italia a Monza.

La gara coinciderà con il 1000° Gran Premio della Ferrari e la location proprio sul tracciato di proprietà della scuderia del Cavallino Rampante non è casuale.

Il tracciato toscano fa regolarmente da teatro agli eventi MotoGP e storicamente ha ospitato numerosi test in Formula 1. Dopo le recenti prove della Ferrari, Vettel aveva dichiarato che “lo spettacolare Mugello” meritava una gara in calendario.

Per gli amanti delle statistiche, il Mugello costituisce il quarto circuito italiano impiegato nella storia della Formula 1, dopo Monza, Pescara ed Imola.

In Russia dal 25 al 27 settembre

Per quanto riguarda la seconda inclusione in calendario annunciata oggi, si tratta del Gran Premio a Sochi, che avrà luogo a fine settembre (25-27).

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile double header in Russia, sfruttando più che altro le strutture dell’ex villaggio olimpico come facility per contenere la “bolla” di non contagio relativa al Covid-19. Al momento, però, è stato confermato solo un appuntamento.

Prospettive future

Con questo annuncio, il calendario 2020 di Formula 1 si estende su dieci gare.

Stando alle dichiarazioni di Chase Carey, la Formula 1 si sta impegnando per estendere ulteriormente il calendario e, se tutto dovesse andare come pianificato, si prevedono annunci in tal senso nelle prossime settimane.

Ricordiamo che l’obiettivo dichiarato è quello di disputare il campionato 2020 sulla distanza di 15 – 18 gare.

Luca Colombo