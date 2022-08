Sale l’attesa in vista del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma nel week-end del 9-11 Settembre sull’Autodromo Nazionale di Monza. Nell’anno del suo centenario, il circuito brianzolo inaugurerà una nuova area destinata ai fans, caratterizzata da un concept innovativo e dove la musica rappresenterà il filo conduttore di tutte le giornate. Presente anche una ruota panoramica e un palco dove si esibiranno artisti di fama internazionale.

UN WEEK-END A BASE DI MUSICA E INTRATTENIMENTO

Più di 40mila metri quadrati all’interno del circuito saranno infatti dedicati all’intrattenimento nella nuova area allestita nel prato del Roccolo, compreso tra l’anello di Alta Velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari. La ‘F1 Fanzone Monza Cento’ sarà liberamente accessibile dalle 9 alle 19:30 nel corso del fine settimana dal pubblico presente in autodromo e, soltanto nel pomeriggio di Giovedì 8 Settembre, anche da coloro non in possesso di un biglietto per l’evento.

La fan area avrà più di trenta stand e un ampio palco dove suoneranno DJ di fama internazionale, si esibiranno atleti e vi saranno interviste a personaggi di spicco del motorsport internazionale. Al centro del prato, si staglierà la grande ruota panoramica da cui i tifosi godranno di una eccezionale e insolita vista sul circuito. Inoltre, i fan potranno cimentarsi tutto il giorno durante il weekend con molti giochi di abilità tra cui la pit stop challenge, mentre saranno presenti esposizioni di vetture, simulatori di guida e corner di vendita dei merchandising ufficiali.

PRESENTE ANCHE ACI SPORT

Non mancherà inoltre la presenza di due campi da padel temporanei, così come dello spazio espositivo ‘Casa ACI’ nel quale vi saranno monoposto storiche di F1 e le migliori vetture da gara dei campionati organizzati da ACI Sport. La line up completa degli artisti che si esibiranno sul palco verrà annunciata a breve, con il party che si protrarrà anche dopo la fine del Gran Premio grazie ad una special guest che, secondo quanto comunicato dall’autodromo monzese, sarà destinata ad infiammare il pubblico.

Monza si prepara dunque al meglio in vista di un Gran Premio che segna un appuntamento importante nella sua lunga storia, per una festa dello sport che si prepara ad accogliere un pubblico da record nel corso di un fine settimana tutto da vivere: in pista e fuori.

Marco Privitera