L’Autodromo di Monza ha comunicato l’apertura ai tifosi in occasione del Gran Premio d’Italia 2021. Il tradizionale evento di settembre rivedrà sugli spalti gli appassionati dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Tutti coloro che lo desiderano possono già acquistare sul sito ufficiale dell’autodromo i biglietti per i tre giorni di azione. Ricordiamo che l’appuntamento lombardo sarà oltremodo speciale quest’anno vista la presenza della ‘Sprint Race’.

Tifosi, siete pronti a tornare nel Tempio della Velocità?🤩 Inizia oggi la vendita dei biglietti per il Formula 1 Heineken Gran Premio d’Italia 2021!🏎💨 Clicca sul link e scopri come acquistarli ➡️ https://t.co/4KLE2Lhnsa 🚥#ItalianGP pic.twitter.com/fXUUA7gez6 — Autodromo Nazionale Monza (@Autodromo_Monza) July 29, 2021

Come accaduto per il round di Silverstone, vinto dal britannico Lewis Hamilton, anche a Monza vi sarà sabato pomeriggio la gara di qualifica che determinerà lo schieramento per domenica. Venerdì pomeriggio si terrà dunque la prima sessione di prove libere che precederà la qualifica valida per la griglia di partenza della Sprint Race.

Monza Gran Premio: accesso all’evento solo con il ‘Green Pass’

Visti i protocolli sanitari vi sono dei requisiti per poter acquistare il biglietto e presentarsi nel tempio della velocità. Ogni persona dovrà presentarsi con il ‘Green Pass’, obbligatorio per entrare nel circuito e partecipare alla manifestazione. A questo si aggiunge il completamento di una proceduta on-line registrazione all’evento. Questa modalità sarà svolta a partire da lunedì 23 agosto.

Per ottenere il ‘Green Pass’ ricordiamo che ci sono tre strade percorribili: l‘avvenuta vaccinazione da almeno 14 giorni, la guarigione dal ‘COVID-19’ (180 giorni dal primo tampone positivo) e la negatività test antigenico molecolare o rapido non antecedente le 48 ore dall’inizio di ogni singolo evento. I minori di 6 anni sono esentati dall’effettuazione del tampone o del vaccino visto che al momento non è percorribile per loro la prima opzione disponibile.

Monza si allinea dunque a Misano Adriatico che negli scorsi giorni ha reso noto che aprirà ai tifosi in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini valido per il Motomondiale.

Luca Pellegrini