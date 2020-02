Si chiude nel segno di Robert Kubica e dell’Alfa Romeo la mattinata del Day 4 al Montmelò. Il pilota polacco che, al pomeriggio cederà il volante a Kimi Raikkkonen, con gomma C5 ha realizzato il crono di 1:16.942 precedendo l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e la Red Bull di Alexander Albon.









Proprio queste ultime due per quasi tutta la durata della sessione, non sono scese in pista per problemi alle rispettive vetture, facendo segnare i loro best lap solamente nel finale della mattinata. Sarà da vedere nel pomeriggio, quando al volante ci saranno Max Verstappen e Daniil Kvyat, se i due team riusciranno a svolgere il previsto programma di giornata.

FERRARI E MERCEDES… COSTANTI E AFFIDABILI

Per la Mercedes e per Lewis Hamilton la mattinata del Montmelò è stata dedicata a prove aerodinamiche e a testare le gomme “Zandvoort” portate dalla Pirelli qui in Catalogna. A metà mattina il ruolino per l’anglo-caraibico recita 89 alla voce giri percorsi e 1:17.562 e 4° posizione finale. Ma l’impressione è che il sei volte Campione del Mondo non abbia mai spinto fino in fondo.

Chi non ha spinto, ma ha comunque destato una buona impressione è la Ferrari. Testacoda a parte, Vettel ha dimostrato anche lui una discreta regolarità alternando i suoi stint con le mescole C2 e C3 principalmente, testando pure lui le Pirelli in configurazione Zandvoort.

RACING POINT… SEMPRE PIU’ RACING

Tra Mercedes e Ferrari, troviamo Lance Stroll e la sua Racing Point. La vettura che sta attirando le critiche sempre più feroci di McLaren e Renault su tutte, con il pilota canadese ha trovato un ottimo quinto tempo che conferma quanto di buono si era già visto la settimana scorsa.

LA MATTINATA DEGLI ALTRI

Chudono la classifica Daniel Ricciardo (7°), Carlos Sainz (8°), Nicholas Latifi (9°) e Romain Grosjean (10°), con il canadese della Williams che si è dovuto fermare tra curva 9 e curva 10 per un presunto guaio alla sua power unit.

Appuntamento alle 14 per la ripresa delle attività, anche se qui al Montmelò c’è grande attesa per una conferenza stampa congiunta di Mattia Binotto e Sebastian Vettel. Annuncio di rinnovo in vista per il tedesco?

Dal nostro inviato a Barcellona – Vincenzo Buonpane