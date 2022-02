Continuano con il day-2 i test al Montmelò per quanto riguarda la F1. Le nuove monoposto si apprestano per tornare in azione dopo una prima importante giornata d’attività in cui sono stante molte le novità a partire dalla ‘vera Red Bull’.

La squadra austriaca si è nascosta per gran parte della giornata di ieri, il campione del mondo Max Verstappen è stato uno dei più attivi dei top driver con ben più di 100 giri effettuati. Il #1 del gruppo continuerà oggi e domani il proprio lavoro insieme al messicano Sergio Perez.

Occhi puntati sulla Ferrari che ieri si è distinta con Charles Leclerc, mentre la Mercedes ha visto il debutto del britannico George Russell accanto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Restate aggiornati su tutta l’attività in pista con la nostra cronaca live che partirà dalle 9.00 con lo spegnimento del semaforo in fondo alla pit lane. Come ieri vi sarà una pausa dalle 13.00 alle 14.00, la giornata di test F1 al Montmelò si concluderà alle 18.00.

LA CRONACA LIVE

Redazione