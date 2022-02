Grande attesa sul circuito catalano di Montmelò per vedere all’opera le rinnovate monoposto di Formula 1. I nuovi regolamenti tecnici hanno partorito soluzioni innovative, con i team che hanno presentato versioni decisamente rinnovate delle proprie vetture rispetto a quanto fatto vedere durante le presentazioni. La più ammirata nel corso della sessione mattutina è stata sicuramente la nuova Red Bull RB18, grazie alle prime immagini ufficiali che possiamo mostrarvi nella nostra esclusiva fotogallery.

RED BULL RB18

Desta scalpore la monoposto firmata da Adrian Newey, grazie soprattutto alle fiancate decisamente snelle e innovative. La nuova RB18 ha percorso le prime tornate (dopo lo shake-down della scorsa settimana a Silverstone) con il campione del mondo Max Verstappen.

FERRARI F1-75

Dopo lo shake-down di Fiorano ed il Filming Day svolto nella giornata di ieri, la Ferrari ha concluso la mattinata con un buon bottino di 80 tornate percorse ed il miglior tempo realizzato da Charles Leclerc in 1:20.165.

MERCEDES W13

Il team campione del mondo ha affidato a George Russell lo svezzamento della nuova W13, in attesa che Lewis Hamilton (già presente a “curiosare” in pit-lane i rivali durante la mattinata) possa prendere il volante nel corso del pomeriggio.

GLI ALTRI: ALFA ROMEO IN VERSIONE “CAMOUFLAGE”

Presenti in pista ovviamente anche tutte le altre scuderie, con Alfa Romeo Sauber (presente con Robert Kubica) che è stata l’unica a non svelare ancora la propria livrea definitiva 2022: come noto, il team elvetico ha in programma il lancio ufficiale della nuova monoposto il prossimo 27 Febbraio. Ecco a voi la fotogallery con in rassegna le altre monoposto in azione nella prima giornata di test F1:

La sessione proseguirà dalle 14 alle 18 sul circuito di Montmelò: sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti live grazie alla nostra cronaca web.

Marco Privitera