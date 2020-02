La Formula 1 torna in pista per la seconda giornata di test pre-stagionali sul circuito di Montmelò, a pochi chilometri da Barcellona. Dopo il miglior tempo fatto registrare ieri dalla Mercedes di Lewis Hamilton, si attendono nuovi riscontri sullo stato di forma dei vari team e soprattutto da casa Ferrari, reduce da una prima giornata vissuta in penombra. Seguite con noi l’intera giornata attraverso gli aggiornamenti in diretta dal tracciato catalano!

Da Montmelò (Spagna) – Marco Privitera