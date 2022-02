Inizia il Mondiale F1 2022! Scatta quest’oggi il day-1 dei test a Montmelò, la prima vera prova in pista per le inedite monoposto. Tutte le squadre si apprestano ad affrontare i primi giri cronometrati, nel primo dei sei giorni di attività tra la Catalogna ed il Bahrain.

La sessione si articolerà in due turni dalle 9.00 alle 13.00 e successivamente dalle 14.00 alle 18.00. Attesa per vedere le prime auto in pista, mentre solo al termine della giornata avremo i primi riferimenti cronometrici ufficiali.