Continuano ad inanellare chilometri le monoposto impegnate sul circuito di Montmelò nelle tre giornate di test F1 pre-stagionali. La fase di preparazione dei vari team procede senza particolari intoppi sul tracciato catalano, in attesa di spedire il tutto alla volta del Bahrain. Anche oggi vi proponiamo dunque le immagini più belle della giornata attraverso la nostra esclusiva fotogallery.

PRIMI GUAI PER RED BULL

A causare la prima bandiera rossa dei test F1 a Montmelò è stata proprio l’avveniristica RB18, rimasta ferma in pista con Perez all’altezza della curva 13 per un guaio al cambio. Dopo i controlli di rito, il messicano è rientrato in pista nel pomeriggio, completando un totale di 78 giri con il settimo tempo in 1:21.430.

LA FERRARI SORRIDE

Ancora una giornata positiva per la nuova Rossa di Maranello. A colpire non è soltanto la costanza nel mantenersi al top della classifica, ma soprattutto l’eccellente livello di affidabilità già messo in mostra dalla F1-75. Giusto predicare calma e prudenza, ma i volti (come testimoniato da Binotto e Leclerc) sono sicuramente tra i più distesi dell’intero paddock catalano.

ALPHA TAURI IN EVIDENZA

Tra le conferme nei piani alti della classifica dei test F1 a Montmelò troviamo la scuderia di Faenza, con Pierre Gasly oggi in grado di completare ben 146 tornate con il secondo tempo (1:19.918). Il francese si candida a recitare un ruolo da protagonista anche nel corso della prossima stagione, forte di un affiatamento pressoché perfetto con la scuderia. Per lui si attende anche il sostegno del compagno Yuki Tsunoda, chiamato a dare delle risposte dopo una prima annata di apprendistato.

GLI ALTRI: MERCEDES SI NASCONDE, ALFA ROMEO ARRANCA

Lewis Hamilton è tornato in macchina durante la mattinata, completando senza apparenti problemi il programma di lavoro della scuderia. Il britannico si è distinto per aver “curiosamente” siglato l’ultimo tempo di giornata, pur avendo svolto prevalentemente long run con molta benzina a bordo. Ancora una giornata in salita, invece, per Alfa Romeo. Ai soli 21 giri percorsi da Bottas hanno invece fatto da contrasto le 71 tornate dell’esordiente Zhou. Nessun guaio, invece, per McLaren e Alpine, in grado di percorrere rispettivamente 126 giri con Ricciardo e 124 con Ocon.

Appuntamento a domani con l’ultima giornata di test. Come di consueto, il semaforo verde aprirà le ostilità alle 9:00. La nostra cronaca web sarà pronta ad aggiornarvi in tempo reale su tutte le novità da pista e paddock.

Marco Privitera