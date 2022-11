Mick Schumacher, dopo il mancato rinnovo con la Haas, è alla ricerca di un nuovo sedile ed un’opportunità di rimanere in F1. Secondo le ultime indiscrezioni, il tedesco sarebbe vicino ad un accordo con la Mercedes, che lo vorrebbe nel ruolo di terzo pilota.

SCHUMACHER VERSO MERCEDES

Dopo l’annata poco entusiasmante e avara di risultati con Haas, per Mick Schumacher le porte della F1 sono definitivamente chiuse, almeno nel ruolo di titolare nel 2023. Il giovane Mick ha infatti faticato parecchio in questa stagione, cogliendo come miglior risultato soltanto un sesto posto. A parte questo, tanti ritiri e diversi incidenti, che hanno contribuito e sono stati determinanti alla conclusione del rapporto con il team americano, che ha preferito puntare su una guida più esperta come Nico Hulkenberg.

Dalle ultime voci di mercato, però, sembrerebbe che Mick Schumacher sia vicino ad un accordo con Mercedes. Il team di Stoccarda vorrebbe infatti il figlio del leggendario Michael sotto la sua ala e nel ruolo, immaginiamo temporaneo, di terzo pilota del team. Un ruolo, quello di terzo pilota, che è stato fino a questa stagione di Nick de Vries, che nel 2023 vedremo invece vestire i colori della famiglia Red Bull in AlphaTauri. Il pilota olandese, infatti, dopo aver impressionato tutti nel suo esordio da titolare a Monza, dove ha conquistato un inaspettato nono posto ed il premio di “driver of the day”, è diventato oggetto del desiderio di diversi team abbandonando cosi il team di Stoccarda.

UN RITORNO A CASA

Mercedes che quindi si trova con un posto vacante, e come dichiarato più volte da Toto Wolff e come era intuibile, la famiglia Schumacher ha un legame molto stretto con il marchio. Legame che quindi riporterebbe il giovane Mick “a casa” dopo la rottura con Haas e soprattutto con FDA, che ha preferito puntare su altri piloti. Il giovane tedesco andrebbe quindi a ricoprire il ruolo di pilota di riserva che fu di Nick De Vries, rendendosi quindi disponibile non solo per il Team Mercedes F1, ma anche per Aston Martin e Williams, come fece l’olandese che si alternò al volante di queste monoposto nella stagione 2022.

Futuro simile a quello dell’olandese quindi anche per Mick Schumacher, che nel 2023 avrà sicuramente la possibilità di scendere in pista nelle FP1 con queste tre squadre per rimanere in contatto con la pista e magari ambire ad un ruolo da titolare nel 2024. Il giovane tedesco infatti è ancora determinato a dimostrare il suo valore nonostante due annate non esattamente positive ed a non abbandonare definitivamente la F1, come dichiarato in diverse interviste. L’approdo in Mercedes potrebbe quindi essere un occasione da prendere al volo per Mick Schumacher, considerato la fiducia con cui verrebbe circondato e da un ambiente che sicuramente andrebbe a proteggerlo per poi riportarlo dove merita. Alla fine anche il padre Michael ha ricoperto questo ruolo per il team di Stoccarda ed è probabile che Mick voglia seguire le sue orme dopo la delusione Ferrari.

Julian D’Agata