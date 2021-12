Attraverso un comunicato diramato in giornata, la Mercedes ha confermato la rinuncia a presentare appello contro le decisioni della direzione gara nell’ultimo GP di Abu Dhabi. Ci si aspettava questa decisione ma la FIA ha comunicato che svolgerà comunque un’indagine approfondita su quanto successo.

MERCEDES RINUNCIA ALL’APPELLO

“Insieme a Lewis, abbiamo riflettuto attentamente su come rispondere agli eventi del finale di stagione di Formula 1. Siamo sempre stati guidati dal nostro amore per questo sport e crediamo che ogni competizione debba essere vinta con merito. Nella gara di domenica molti hanno ritenuto, noi compresi, che l’andamento delle cose non fosse giusto”.

“Il motivo per cui abbiamo protestato contro il risultato della gara di domenica è stato perché i regolamenti della Safety Car sono stati applicati in un modo nuovo che ha influenzato il risultato della gara, dopo che Lewis era stato al comando e in corsa per vincere il Campionato del Mondo”.

La scelta della Mercedes mette dunque fine al mondiale 2021. Con questa decisione Max Verstappen è ufficialmente il campione del mondo 2021 della F1. Eppure le motivazioni per poter andare avanti con l’appello erano piuttosto valide. Ma che senso avrebbe vincere un mondiale fuori dalla pista?

LA FIA APRE UN’INDAGINE

Ovviamente la FIA non è esente per quanto accaduto ad Abu Dhabi. La federazione internazionale ha rilasciato anch’essa un comunicato per annunciare un’indagine dettagliata per studiare quanto successo domenica.

In particolare, la FIA si impegnerà ad indagare sul regime di safety car applicato in seguito all’incidente di Latifi, che ha provocato “significative incomprensioni”. Non poche le polemiche che si sono scatenate in questi giorni, per cui la FIA ha deciso di dire la sua, affermando come esse abbiano “offuscato l’immagine del campionato e le dovute celebrazioni del primo titolo piloti vinto da Max Verstappen e dell’ottavo titolo costruttori vinto dalla Mercedes”.

Questo comunicato FIA mira dunque a placare le polemiche scaturite dal GP di Abu Dhabi, assumendo di fatto un significato d’immagine della federazione. Ma allo stesso tempo questo deve essere un monito affinché certe situazioni non si ripresentino più in futuro.

LEGGI ANCHE:

Carlo Luciani