Prendono corpo le voci di una possibile estensione del contratto di Hamilton con Mercedes per la prossima stagione. Il sette volte campione del mondo vorrebbe rinnovare per altri due anni, mentre la scuderia di Brackley punterebbe ad un solo anno. Secondo gli stessi rumors, la scuderia di Brackley avrebbe già concluso le trattative di rinnovo con Russell.

Hamilton e Mercedes verso il rinnovo

Il mercato piloti comincia ad entrare nel vivo con diverse indiscrezioni riguardo il futuro di Hamilton in Mercedes. Come già noto da tempo, il contratto tra Hamilton e la Mercedes scadrà al termine di questa stagione. Con la scadenza così vicina del contratto, alcuni rumors avevano parlato di una fuoriuscita dell’inglese da Mercedes per andare in Ferrari. La voce è stata zittita da una secca smentita da parte sia di Frederic Vasseur che da Toto Wolff durante il Gran Premio di Montecarlo.

Lo stesso Hamilton ha smentito le voci che lo vorrebbero legato a Maranello dal 2024. Secondo quanto riportato dal The Sun, Hamilton vorrebbe rimanere con Mercedes per altri due anni, mentre la scuderia di Brackley vorrebbe offrire un rinnovo solo per la stagione 2024. Inoltre secondo il quotidiano inglese, Hamilton vorrebbe anche un consistente aumento di stipendio, dagli attuali 35 milioni a 50 milioni di dollari. Per il sette volte campione del mondo, sarebbe il sesto contratto che firma con la scuderia di Brackley e sembra aver intenzione di concludere la carriera con loro.

Le prestazioni della Mercedes sono migliorate. Con il ritorno di una monoposto competitiva, Hamilton spera di riuscire a lottare per conquistatore l’ottavo titolo iridato, dopo quello sfumato nel 2021. Un ottimo modo per concludere una carriera straordinaria.

Mercedes prolunga il contratto con Russell fino al 2025?

Mentre continuano le trattative per il rinnovo di Hamilton, altre voci vogliono che Mercedes abbia prolungato il contratto di Russell fino al 2025. Nonostante la notizia non sia ancora confermata da entrambe le parti, la decisione operata da Brackley non stupirebbe. Russell ha dimostrato di essere un ottimo pilota e Mercedes punta con il rinnovo ad assicurarsi…il “dopo Hamilton”.

Chiara Zaffarano