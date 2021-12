Il team Mercedes e Kingspan, società operativa nei materiali da costruzione, hanno comunicato oggi la fine della loro partnership. Annunciata la settimana scorsa, la collaborazione ha scatenato subito enormi polemiche, visto il coinvolgimento dell’azienda nel rogo della Grenfell Tower del 2017 a Londra, dove 72 persone persero la vita.

UNA PARTNERSHIP NON SOSTENIBILE

A seguito dell’annuncio arrivato mercoledì scorso, e alla vista del logo sulle monoposto durante il weekend di Jeddah, il gruppo Grenfell United, formato dalle famiglie delle vittime e dai sopravvissuti all’incendio, è rimasto indignato di fronte a tale operazione commentando: “Questa notizia ci ha distrutto”. La nuova partnership si basava sulla sostenibilità con un nuovo gruppo di lavoro messo a disposizione del team di Formula 1.

L’indignazione era esplosa soprattutto nel Regno Unito, in seguito al ricordo ancora vivo dell’incendio che nel Giugno 2017 avvolse la Grenfell Tower. Il 5% del materiale isolante dell’edificio, infatti, era proprio fornito dall’azienda irlandese.

LA RISPOSTA DI TOTO E LEWIS

A seguito di tali critiche, lo stesso Lewis Hamilton si era ritrovato costretto a fornire una risposta: “Tutto questo non ha nulla a che fare con me, sfortunatamente il mio nome è stato associato perché il logo era presente sulla mia auto”. Pronto poi a rispondere Toto Wolff che, con una lettera pubblicata anche sui canali social ufficiali del team tedesco di Formula 1, si è scusato con Grenfell United per tutti i danni morali creati a seguito del contratto stipulato. “So che questo non cambia in alcun modo la terribile tragedia che avete passato – ha scritto Wolff – e vorrei ringraziare Grenfell United per l’offerta di incontrarmi di persona per imparare e capire meglio”

LA RISOLUZIONE

E’ arrivata dunque oggi la conclusione della collaborazione tra Mercedes F1 Team e Kingspan, durata una settimana precisa, con l’immediata cancellazione del logo dell’azienda dalla vettura del 7 volte campione del mondo. Come si evince dal comunicato pubblicato sui social dalla scuderia anglo-tedesca “entrambe le parti hanno successivamente concluso che non è appropriato per la partnership andare avanti […] e abbiamo pertanto concordato che terminerà con effetto immediato”.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli