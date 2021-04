Novità importanti nell’organigramma tecnico di Mercedes AMG: Mike Elliot assumerà il ruolo di direttore tecnico a luglio, subentrando a James Allison, promosso a chief technical officier in seno alla scuderia campione del mondo.

Nuova strategia per il futuro

La scuderia di Brackley ha dichiarato che, dal primo luglio, il ruolo di direttore tecnico sarà assunto da Mike Elliot, attualmente il direttore tecnologico del team. Il 46enne ha oltre due decenni di esperienza in F1 con scuderie del calibro Renault, McLaren e Mercedes. Elliot ha fatto il suo ingresso nella scuderia anglo-tedesca nel 2012 (come capo del settore aerodinamico), passando nell’attuale ruolo durante il 2017.

Per quanto riguarda James Allison, il nuovo ruolo lo porterà ad occuparsi della pianificazione strategica a lungo termine. Allison, dunque, non avrà più responsabilità nella gestione quotidiana della divisione tecnica del team. Solo il futuro chiarirà come incasellare questo spostamento. In ogni caso possiamo parlare di una strategia a lungo termine della scuderia, soprattutto in vista della rivoluzione regolamentare del 2022 da “aggredire” in anticipo.

Dichiarazioni

Interessanti le dichiarazioni rilasciate da Toto Wolff: “[Allison, ndr] è stato un leader tecnico eccezionale per il nostro team e ha dato un enorme contributo alle nostre prestazioni. Combina un’enorme passione e determinazione con una grossa competenza e un carattere eccezionale. Sapevamo da un po’ che il suo tempo come direttore tecnico sarebbe giunto al termine quest’anno e siamo lieti di essere stati in grado di plasmare questo nuovo ruolo per mantenerlo all’interno della nostra famiglia. Sarà per me un importante sparring partner nei prossimi anni e so che avremo ancora molto da fare insieme”.

James Allison chiosa così: “Credo fermamente che le persone abbiano una vita utile nei ruoli di alto livello in questo sport e ho scelto di allontanarmi dal ruolo di direttore tecnico per passare il testimone al momento giusto per tutti”.

Luca Colombo

Leggi anche: F1 | Ufficiale: Nico Hülkenberg terzo pilota Aston Martin