Il team di Woking ha presentato la MCL36, vettura con la quale la scuderia inglese tenterà di migliorare il quarto posto nel Mondiale Costruttori della stagione 2021.

Dopo Haas, Red Bull ed Aston Martin è toccato alla McLaren svelare la vettura per la stagione 2022. Una presentazione quella della compagine inglese, che è stata l’occasione anche per presentare i team che prenderanno parte all’Indycar, alll’Extreme E e al campionato eSports.

PRESENTAZIONE SHOW

Un lancio della vettura un pò fuori dagli schemi quello della McLaren, che come preambolo ha visto i due piloti titolari Lando Norris e Daniel Ricciardo accompagnare i conduttori della serata ( Natalie Pinkham e Karun Chandhok) presso il McLaren Technology Centre a bordo di fiammanti Supercar. Poi spazio alla presentazione delle compagini IndyCar, Extreme e Esports e alla vettura dell’Arrow Sp McLaren che con Pato O’Ward e Felix Rosenqvist prenderà parte alla stagione 2022 del campionato stelle e strisce.

ECCO LA MCL36

Dopo la giusta attesa eccola finalmente la protagonista della serata, la MCL36. Vettura totalmente diversa da quelle fin qui presentate e comunque diversa e non solo per la colorazione della livrea. A proposito di quest’ultima non si può non notare come i colori arancio e blu siano più luminosi rispetto alla vettura dello scorso anno, con il grigio a fare da novità per la stagione 2022. Per ciò che concerne l’aspetto esteriore e più tecnico, non si può non rimanere indifferenti al concetto della sospensione anteriore a schema pull rod, destinato a fare scuola, e all’assenza di feritoie sulle pance in netta controtendenza rispetto a quanto visto ad esempio nell’Aston Martin. Interessante anche il passo, quasi al limite della misura.

PROGETTI AMBIZIOSI

E’ carico il CEO della McLaren Zack Brown che ha così commentato il lancio della nuova vettura: “E’ stupendo lanciare questa sfida globale nel motorsport. Il nostro team di F1 sotto la guida di Andreas Seidl sta facendo progressi di stagione in stagione e questo cambio di regolamento tecnico è una grande opportunità. Lando Norris ha fatto grandi progressi coi 4 podi nel 2021, Daniel Ricciardo ci ha riportati alla vittoria a Monza. Nel 2022 vogliamo chiudere ancora più il gap coi primi”.

Vincenzo Buonpane