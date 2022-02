Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team ha tolto i veli alla nuova AMR22, monoposto con la quale il team capitanato da Lawrence Stroll, spera di mettersi alle spalle una stagione deludente. A differenza della concorrenza che si è limitata a far vedere soltanto le livree e gli accordi commerciali, il team inglese non si nasconde e mostra al Mondo quella che sarà una vera monoposto del Mondiale F1 2022.

AMR22: L’ANNO DEL RISCATTO

La carrellata delle presentazioni delle monoposto di F1 2022 prosegue, e dopo Red Bull e Haas adesso tocca ad Aston Martin. Il team inglese ha svelato infatti tramite una presentazione sui suoi canali social la forma della nuova AMR22, che grazie ai nuovi regolamenti in vigore da quest’anno, spera di ritornare in posizioni che più le competono. Nel 2021 infatti Aston Martin ha faticato a centro gruppo, non riuscendo mai a dimostrare qui picchi di velocità che nel 2020 gli avevano permesso di conquistare podi ed una storica vittoria in Bahrain con Sergio Perez. Il 2022 per Aston Martin deve essere l’anno del riscatto sopratutto considerato gli ingenti investimenti che Lawrence Stroll ha fatto per il Team in ottica futura.

LA NUOVA AMR22

Con la AMR22 Aston Martin lancia la sfida al Mondiale F1 2022 presentando finalmente una vera monoposto, a differenza della concorrenza che fino ad oggi si è limitata a mostrare le livree. Il team inglese ha infatti rivelato dal vivo la propria interpretazione del nuovo regolamento di questa stagione facendo vedere alcuni concetti interessanti sull’ala anteriore e soprattutto sulle pance. Ovviamente anche qui ci aspettiamo di vedere qualcosa di diverso a Barcellona e siamo sicuri che Lawrence Stroll non abbia voluto svelare tutte le sue carte. La colorazione invece è stata rinnovata seppur non allontanandosi da quella del 2021, rimanendo sul verde classico tanto caro ad Aston Martin e la sua storia ma aggiungendo anche una nota di giallo per dare un tocco più moderno.

FILIMG DAY A SILVERSTONE

La nuova Aston Martin AMR22 scenderà in pista domani a Silverstone, per un filming day di 100 km come previsto dal regolamento. Questo “shakedown” permetterà al team e ai due piloti titolari Sebastian Vettel e Lance Stroll di farsi trovare pronti in vista dei test di Barcellona previsti dal 23 al 25 Febbraio. Ma anche di provare per la prima volta in pista il nuovo motore Mercedes, che sarà lo stesso montato sulla W13 di Hamilton e Russell.

LE DICHIARAZIONI

Un emozionato e ringiovanito Sebastian Vettel ha dichiarato: “Guardate questa macchina, chi non sarebbe entusiasta dalla prospettiva di guidarla? Per quanto riguarda le nostre speranze per la stagione però non credo che nessuno sappia davvero cosa aspettarsi. Ci sono nuove regole e ovviamente tutte le squadre sperano di averle interpretate bene. Tutti vogliono vincere, me compreso, e nessuno sarebbe in Formula 1 se il loro sogno non fosse quello di vincere. Io non sono diverso. La cosa principale è continuare ad andare avanti e migliorare. Questo è solo il secondo anno di un piano quinquennale, quindi siamo ancora all’inizio. Ma questa squadra ha grandi ambizioni e grandi progetti, e sono estremamente entusiasta di farne parte”.

Lance Stroll ha aggiunto: “Questa non è solo una grande opportunità per Aston Martin, ma anche per tutte le squadre. Dobbiamo solo credere di aver fatto un lavoro migliore degli altri perché so che tutte le persone coinvolte stanno lavorando duramente per dare a me e a Seb le migliori possibilità di fare bene. Allo stesso tempo dobbiamo essere realistici in vista della nuova stagione. Il nostro obiettivo principale è quello di fare meglio rispetto allo scorso anno. Sarebbe già un passo avanti. Come ha detto Seb, è impossibile sapere dove sarà ogni squadra finché non saremo tutti in pista, e anche allora potresti non saperlo fino alle qualifiche in Bahrain. L’Aston Martin ha delle persone davvero competenti, quindi sono ottimista sul fatto che quest’anno faremo risultati migliori”.

Julian D’Agata