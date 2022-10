Logan Sargeant inizia a respirare l’aria del paddock di F1. Il giovane statunitense ha fatto il suo esordio nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di casa questo fine settimana, ed è stato praticamente annunciato come pilota ufficiale Williams 2023. Il sedile arriverà, ma ad una condizione: avere la superlicenza. Il portacolori a stelle e strisce è attualmente impegnato in Formula 2 (alla quale manca l’ultimo round di Abu Dhabi) e, salvo grossi capovolgimenti di fronte, dovrebbe riuscire ad arrivare ai punti necessari per l’acquisizione della superlicenza al fine di poter correre in F1.

Il pilota del vivaio Williams ha impressionato per il suo modo di lavorare nella prima sessione di libere ad Austin, motivo per cui la squadra inglese lo impiegherà sulla FW44 anche per la prima sessione in Messico e Abu Dhabi, nonché per i Young Driver Test, i test post-stagionali dedicati ai rookies.

SARGEANT DOPO LA FP1 AD AUSTIN

Sargeant, dopo la sua sessione al volante della vettura di Latifi, si è espresso in questo modo: “vorrei iniziare ringraziando ancora Williams Racing e Dorilton Motor Sports per avermi dato l’opportunità di guidare sul terreno di casa qui al COTA. Finora è stato uno dei momenti più divertenti della mia carriera. Sono molto grato di avermi concesso ulteriore tempo sulla FW44 in Messico e ad Abu Dhabi. Il mio obiettivo è sfruttare al massimo ogni minuto in macchina e con il team per usufruire dei progressi che ho fatto ad Austin e per tutto il tempo trascorso al simulatore a Grove. Ovviamente il mio obiettivo è finire la mia stagione di Formula 2 ad Abu Dhabi nella migliore posizione possibile e sono sicuro che la mia attività sulla FW44 mi preparerà per il finale di F2”.

SECONDO JOST CAPITO LO STATUNITENSE È PRONTO PER LA F1

Ricordiamo come, nella giornata del venerdì, il giovane statunitense abbia completato più di 100 km nel suo programma di lavoro (per giunta su un tracciato mai visto prima in carriera). Per regolamento questa esperienza ha consentito di mettere un altro punto in cascina per la superlicenza. Logan nella stagione 2022 si è fatto notare in particolar modo nella seconda parte di stagione in Formula 2, dove la sua curva di crescita è stata nettamente superiore alla media.

Proprio Jost Capito, Team Principal della Williams, ha annunciato la notizia di Sargeant come sostituto di Latifi per il sedile 2023, qualora il pilota americano dovesse riuscire a raggiungere i requisiti necessari per la superlicenza. Di seguito le dichiarazioni di Capito: “riteniamo che (Logan, ndr) sarà pronto per guidare e, dopo aver ottenuto i punti per la superlicenza ad Abu Dhabi sarà il nostro secondo pilota il prossimo anno”.

I rumours della sessione estiva parlavano di Colton Herta, ma alla fine il pilota Andretti in IndyCar non otterrà la deroga per la superlicenza e quindi, con merito, potrebbe essere Logan Sargeant il prossimo pilota statunitense a correre in Formula 1. L’ultimo proveniente oltreoceano fu Alexander Rossi, nella sua breve parentesi in Manor nel 2015.

