Lewis Hamilton è negativo al Covid-19 e correrà il GP di Abu Dhabi. La notizia arriva direttamente dalla FIA e da Mercedes-AMG Petronas Team F1, che tramite comunicato hanno ufficializzato la presenza del sette volte Campione del Mondo per l’ultimo appuntamento stagionale.

HAMILTON CORRERA’ AD ABU DHABI

Ci sarà quindi Lewis Hamilton per il GP di Abu Dhabi di F1, con buona pace di chi avrebbe voluto ancora una volta George Russell al volante della Mercedes e Jack Aitken avere una seconda possibilità sulla Williams. Hamilton, dopo aver saltato il GP di Sakhir causa Covid-19, ha completato la sua quarantena di dieci giorni in Bahrain ed è stato autorizzato a lasciare il Paese a seguito del risultato del test di oggi.

Hamilton è atterrato ad Abu Dhabi in serata dove è stato sottoposto ad un ulteriore tampone risultato negativo. Il campione inglese potrà quindi prendere parte alle FP1 di domani come previsto dal regolamento.

NESSUNA ECCEZIONE

La FIA, inoltre, ci tiene a precisare che non sono state fatte eccezioni: “I protocolli FIA COVID-19 rimangono chiari e non sono cambiati. Un risultato negativo è necessario per avere accesso al Paddock di Formula 1 come stabilito nell’Appendice S del Codice Sportivo Internazionale. Un’altro risultato negativo deve essere ottenuto a massimo 24 ore dall’arrivo. Lewis, che ora è risultato negativo in Bahrain e Abu Dhabi, potrà accedere al Paddock”.

Ecco le dichiarazioni di Mercedes: “Lewis è risultato negativo al COVID-19 mercoledì prima del completamento del suo periodo di autoisolamento in Bahrain. Questo gli ha permesso di recarsi ad Abu Dhabi giovedì pomeriggio, ed è risultato negativo all’arrivo. Lewis ha quindi completato i protocolli richiesti dalla FIA per il suo ingresso nel paddock domani e potrà prendere parte al weekend di gara”.

Buone notizie quindi per Lewis Hamilton, che potrà prendere parte al GP di Abu Dhabi e chiudere nel migliore dei modi la stagione, magari con una vittoria.

Julian D’Agata