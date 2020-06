Questa mattina, intorno alle sette, i residenti di Maranello hanno avuto la fortuna di essere svegliati dal sound della SF1000 guidata da Charles Leclerc. Una sveglia sicuramente particolare, ma che sancisce il ritorno della Scuderia Ferrari dopo 110 giorni di inattività.

UN RISVEGLIO PARTICOLARE

Erano 110 giorni che la Ferrari non scendeva in pista, esattamente dai test di Barcellona, ma questa mattina, sulle strade di Maranello, la SF1000 che sarà protagonista del Mondiale 2020 ha riacceso finalmente la power-unit.

La monoposto, guidata da un mattiniero Charles Leclerc, ha attraversato via Abetone Inferiore per poi transitare davanti alla sede della Gestione Sportiva in via Enzo Ferrari 27. La SF1000 ha proseguito il suo percorso passando davanti al Museo di Maranello per imboccare via Gilles Villeneuve e terminare il suo giro nel circuito di Fiorano.

Una gita sicuramente particolare e piena di storia per i tifosi della Scuderia Ferrari, ma anche per Charles Leclerc, che può vantarsi di essere il primo pilota moderno ad aver guidato una monoposto F1 per le strade di Maranello.

LECLERC PRONTO A TORNARE IN PISTA

Il Monegasco è sembrato particolarmente emozionato ma anche scalpitante in attesa della nuova stagione che scatterà il 5 Luglio in Austria: “Non sono uno che ama alzarsi dal letto all’alba, ma questa mattina c’era un ottimo motivo per farlo. Forse abbiamo svegliato qualcuno, ma è stato bello portare sulle strade di Maranello la SF1000. È stata una grande emozione poter tornare in macchina oggi e soprattutto farlo su un tracciato così particolare. Rientrare nell’abitacolo mi ha fatto sentire come essere di nuovo a casa. Ci è sembrato un modo bello e divertente per dire che siamo pronti a tornare in pista. Adesso non vedo l’ora di poter guidare la SF1000 in Austria”.

Ricordiamo che quello di oggi non può essere considerato un “filming day” ma di un evento dimostrativo. Le scuderie hanno infatti a disposizione 15 km nell’arco della stagione da utilizzare in strade che non siano circuiti. Una prima opportunità di scaldare i motori in vista del test che andrà in scena a Fiorano nelle prossime settimane prima di fare le valigie destinazione Austria.

Leggi anche: F1 | VERSO LA STAGIONE 2020: DOVE ERAVAMO RIMASTI?

Julian D’Agata