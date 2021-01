Attraverso i propri canali social, Lando Norris ha comunicato di essere risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata confermata anche dalla McLaren, che ha rilasciato a sua volta una dichiarazione in rete. Al momento il giovane pilota britannico è asintomatico ed in isolamento a Dubai.

NORRIS POSITIVO AL COVID-19: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Con queste dichiarazioni Norris ha affermato di aver contratto il Coronavirus: “Ciao a tutti, spero che voi tutti stiate bene. Nella giornata di ieri ho perso i sensi del gusto e dell’olfatto, così mi sono immediatamente isolato ed ho effettuato un test. È risultato positivo, così l’ho comunicato a quelli con cui sono entrato in contatto e resterò in isolamento per i prossimi 14 giorni. Mi sento bene e non ho altri sintomi, ma volevo soltanto informarvi dell’accaduto. State attenti”.

A confermare la notizia poi anche la McLaren, che ha rilasciato un altro aggiornamento.

Questa la traduzione del comunicato rilasciato dal team di Woking: “La McLaren può confermare che Lando Norris è risultato positivo al Covid-19 ieri a Dubai, dove attualmente si trova in vacanza prima di un allenamento programmato. Dopo essersi reso conto di aver perso i sensi di gusto e olfatto, ha prontamente effettuato un test ed informato il team. In osservanza delle normative locali, adesso si trova in auto-isolamento nel suo albergo per 14 giorni. Attualmente si sente bene e non riporta altri sintomi”.

Fino ad ora, Lando Norris è il quarto pilota di Formula 1 ad essere risultato positivo al Covid-19. Il primo caso registrato nel paddock fu quello di Sergio Perez, seguito dal compagno di squadra Lance Stroll, fino ad arrivare al più recente caso di Lewis Hamilton, che ha contratto il virus circa un mese fa.

Carlo Luciani