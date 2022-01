Dovremo attendere il 17 febbraio per vedere per il lancio ufficiale della nuova Ferrari 674. La casa di Maranello è per ora la terza in ordine cronologico a togliere i veli alla nuova auto dopo Aston Martin e McLaren.

Lancio Ferrari F1, attesa per il 17 febbraio

La Ferrari ha reso noto la data per la presentazione dell’inedita 674, sigla che indica il progetto della nuova monoposto che si appresta a dare battaglia nel Mondiale di F1. Un filming day è stato previsto in quel di Barcellona (Spagna) poco prima dei test del prossimo 23 febbraio (prove chiude al pubblico come noto e senza copertura televisiva).

La presentazione ufficiale si svolgerà on-line, una scelta obbligata dovuta all’emergenza sanitaria. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz toglieranno i veli alla nuova monoposto che ha il chiaro obiettivo di tornare a vincere dopo anni senza successi.

La Rossa ha lavorato a lungo, da due anni si privilegiano i nuovi regolamenti a discapito dei risultati in pista. Non ci sono più alibi, l’attesa è tanta per il brand italiano tra un mese esatto proporrà al pubblico le linee di una vettura completamente nuova.

Il cammino verso il primo round del Bahrain è iniziato. Ricordiamo che il circuito di Manama accoglierà una nuova fase dei test pre-stagionali a poche settimane dal via del Mondiale più lungo di sempre. Dovrebbero essere infatti 23 le competizioni previste anche se il condizionale resta d’obbligo vista l’evoluzione della pandemia.

Luca Pellegrini