Smentite ufficialmente le ipotesi di un addio da parte della Mercedes, il cui futuro in F1, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe deciso il prossimo 12 febbraio. Dopo le tante voci circolate negli ultimi giorni, è interventuto il presidente del Gruppo Daimler Ola Kallenius per chiarire la situazione. Scacciate dunque le voci che davano il team campione del mondo in carica lontano dal Circus a partire dal 2021.









Queste notizie, trapelate dalla Gran Bretagna, si erano fatte molto insistenti. Il manager svedese ha deciso di rispondere prontamente in occasione del ricevimento annuale dell’industria automobilistica tedesca a Berlino, dichiarando che nulla di quello che è uscito fuori negli ultimi giorni è vero.

Stando alle voci circolate, i vertici del Gruppo Daimler avrebbero dovuto riunirsi il prossimo 12 febbraio per valutare le questioni future, ma anche questa informazione è stata negata. Nulla di confermato quindi, se non l’impegno in Formula 1 da parte di Mercedes anche nei prossimi anni per difendere i titoli conquistati conquistati continuamente dal 2014.

In realtà gli elementi che possono far pensare ad un possibile abbandono delle Frecce d’argento ci sono, a partire dagli onerosi costi dovuti agli investimenti nelle corse. Di contro però la casa di Stoccarda ha un accordo a lungo termine per la fornitura dei motori a Racing Point, Williams e McLaren, ma ciò non esclude un possibile impegno soltanto in qualità di motorista.

Altro aspetto importante che si dovrà discutere prossimamente è il contratto di Lewis Hamilton, sul quale si è tanto discusso negli ultimi tempi, lasciando diversi scenari aperti. Lo stesso sei volte campione del mondo ha però scritto sul suo profilo Instagram di non aver ancora discusso in merito a questo argomento con Toto Wolff.

Staremo quindi a vedere quali saranno i prossimi sviluppi.

F1 | DAIMLER DECIDERA’ IL FUTURO DI MERCEDES IN F1 IL 12 FEBBRAIO

Carlo Luciani