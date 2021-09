La notizia era nell’aria già da qualche tempo ma adesso è arrivata l’ufficialità dalla voce del diretto interessato: Kimi Raikkonen ha annunciato il suo ritiro dalla F1 al termine della stagione.

LE DICHIARAZIONI DI RAIKKONEN

Una notizia per certi versi attesa considerate le ultime prestazioni di Kimi Raikkonen. Il finlandese non ha di certo brillato in questa stagione e tutte le indicazioni lasciavano intendere un ritiro imminente per il Campione del Mondo 2007.

“E’ arrivato il momento. Questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1. Questa è una decisione che ho preso durante lo scorso inverno. Non è stata una decisione facile ma dopo quest’anno è arrivato il momento di provare cose nuove. Anche se questa stagione non è finita, voglio ringraziare la mia famiglia ed il mio team ed ognuno coinvolto nella mia carriera e specialmente tutti i fan che hanno fatto il tifo per me per tutto questo tempo. La Formula 1 è arrivata ad una fine per me ma c’e molto altro nella vita che voglio provare. Ci si vede in giro! Vostro, Kimi”

Con queste parole su Twitter Kimi Raikkonen annuncia il suo ritiro, lasciando intendere di aver gia cominciato la stagione con l’idea di ritirarsi. D’altronde ormai l’età comincia a pesare ed i risultati, complice anche una monoposto non all’altezza, sono stati parecchio deludenti. Da qui la decisione di Kimi di cercare nuove strade e nuovi stimoli, magari nella sua amata Finlandia.

Ed in Alfa Romeo cosa succederà adesso? Voci indicano un possibile arrivo di Bottas che dovrebbe essere ufficializzato al GP d’Italia. In attesa di comunicazioni ufficiali non ci resta che fare il nostro più sincero in bocca al lupo a Kimi Raikkonen per il futuro, che tanto ci ha fatto divertire ed emozionare in questi anni. Un campione riservato e fuori dagli schemi ma che non ha mancato di mostrare a tutti la sua classe cristallina. Grazie Kimi, ci mancherai.

Julian D’Agata

