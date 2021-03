I dettagli sul tracciato di Jeddah, in Arabia Saudita, sede del penultimo appuntamento del Campionato di Formula 1 2021, sono stati rivelati questa mattina attraverso un comunicato diramato da Liberty Media.

LA LOCATION

Progettato in stretta collaborazione da Hermann Tilke e dal team della Formula 1 guidato da Ross Brawn, il circuito è situato nella località Corniche (a 12 km dal centro di Jeddah), zona turistica costiera lunga 30 km e sede della fontana di Re Fahs, ove è possibile ammirare il più alto getto d’acqua del mondo.

IL LAYOUT

Lungo 6.175 km (il secondo più lungo dopo Spa), è composto da 27 curve, con tre possibili zone di attivazione DRS. Dalle simulazioni effettuate, le velocità medie sono stimate intorno ai 250 km/h, che renderanno il tracciato arabo il più veloce tra i cittadini in calendario.

L’ONBOARD DEL CIRCUITO

Sul canale youtube ufficiale della Formula 1 è possibile ammirare una simulazione al computer di un giro di pista del tracciato di Jeddah.

BRAWN: “AMBIENTAZIONE INCREDIBILE”

Soddisfatto, ovviamente, Ross Brawn che ha commentato in questi termini il nuovo tracciato: “È sempre molto emozionante pubblicare i dettagli di un nuovo circuito Jeddah non fa eccezione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di Tilke e con il promotore per assicurarci di avere una pista che offra emozionanti corse ruota a ruota per i nostri fans. Il design mette in evidenza il meglio di un moderno circuito stradale, ma ha anche aree a scorrimento libero che creeranno velocità elevate e opportunità di sorpasso. Lo scenario è incredibile, sul Mar Rosso, e non vediamo l’ora di vedere le auto in pista a dicembre“.

Il Gran Premio, come detto, sarà la penultima prova del Mondiale 2021 e si svolgerà in notturna.

Vincenzo Buonpane

