Jean Alesi è stato nominato nuovo Presidente del tracciato del Paul Ricard. Come compare sul comunicato, apparso sul sito web del circuito transalpino, il 58enne eserciterà le proprie funzioni accanto all’Amministratore Delegato Stephane Clair.

Il neo numero uno della pista francese ha riportato in una nota: “Sono molto onorato di questa nomina. Il circuito del Paul Ricard ha segnato l’inizio della mia carriera e ha confermato la passione per il motorsport. Ripensando ai miei anni da giovane pilota, non avrei mai immaginato di occupare questo posto anni dopo, questo circuito è il mio destino”.

DA PILOTA A PRESIDENTE

Proprio come ha dichiarato lo stesso Alesi, l’impianto nel sud della Francia rappresenta davvero un punto fermo nella vita dell’ex pilota. Dobbiamo risalire al 4 luglio 1989 per trovare il debutto dell’ex alfiere della Ferrari nella massima formula. Un punto di partenza che lo ha portato ad essere ancora oggi uno fra i protagonisti più amati. Sono in totale 201 i GP disputati dal 58enne che si appresta per una nuova sfida che si prospetta molto interessante.

Alesi sarà sicuramente in prima linea per riportare nuovamente Le Castellet nel calendario della F1. Il Paul Ricard rientrò nella classe regina dal 2018 al 2022, un significativo ingresso dopo una lunghissima pausa. Il nativo di Avignone conserverà il ruolo di Ambassador della F1 oltre all’intenso programma nel panorama Esports.

Attualmente Liberty Media ha preferito altri lidi all’impianto francese, uno dei più moderni d’Europa che quest’anno vedrà in scena l’European Le Mans Series, il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, i campionati nazionali e l’International GT Open. Il diretto avversario nella corsa al ‘Circus’ resta il circuito di Magny-Cours, unico sul territorio francese ad avere il significativo ‘Grade 1’ per ospitare una gara valida per il Mondiale di F1.

