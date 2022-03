La F1 ha annunciato in serata, tramite il suo sito ufficiale, che ha prolungato il proprio contratto con Imola fino al 2025. Con questo annuncio, l’Italia ospiterà due gare sul suo suolo nazionale almeno fino al 2025.

Il circuito di Imola è ritornato a far parte del calendario di F1 nel 2020, per sostituire una gara annullata a causa del Covid. Le prime due edizioni si sono svolte a porte chiuse, ma quest’anno ci sono le condizioni ottimali per svolgerla a porte aperte.

Una occasione ghiotta per gli appassionati italiani che potranno assistere a due gare di Formula 1 in due circuiti così storici e amati. Il circuito di Imola ha inoltre ricevuto in queste due edizioni riscontri positivi da parte delle scuderie e da parte dei piloti.

IL COMMENTO DI DOMENICALI SULL’ACCORDO

Domenicali, Presidente e CEO della F1, sull’accordo appena raggiunto ha dichiarato: “Sono lieto che continueremo la nostra eccellente partnership con Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna fino al 2025. Il circuito è iconico e fa parte della storia del nostro sport e gli organizzatori hanno svolto un lavoro incredibile nell’ospitare due gare durante la pandemia. È un momento di orgoglio per i nostri fan italiani ospitare due gare. Lo è anche per tutti i nostri fan di tutto il mondo vedere questo fantastico circuito nel calendario del futuro.“

Domenicali ringrazia chi ha contribuito a questo rinnovo: “Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione di questo rinnovo, a partire dal Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero Affari Esteri e Comune di Imola. Non vediamo l’ora di tornare ad Imola ad aprile per emozionare i nostri fan”.

LE PAROLE DI ANGELO STICCHI, PRESIDENTE DELL’ACI

Sul contratto si espresso anche il presidente Angelo Sticchi: “Accordo complicato ma molto soddisfatti di questo prolungamento fino al 2025 perché fatto da noi che siamo un ente pubblico con un ente privato come la F1. La cosa importante è che siamo riusciti a confermare Imola fino al 2025 e che avremo due gare di F1 in Italia fino al 2025”.

Non ci resta che aspettare l’inizio della stagione e l’appuntamento di Imola per festeggiare questo rinnovo.

Chiara Zaffarano