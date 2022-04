Cresce l’attesa per il terzo Gran Premio ad Imola dal suo ritorno in calendario, primo ad essere meno condizionato dalle restrizioni Covid. Sarà spettacolo non solo in pista e sugli spalti ma anche per tutta la città, agghindata a dovere per un evento che già sta scatenando l’entusiasmo degli appassionati. Così Imola si prepara ad accogliere oltre 100 mila persone, proponendo un vasto numero di iniziative.

I giovani di Imola a teatro: la prima di tante iniziative per il weekend

Già nella giornata di ieri, due eventi si sono tenuti presso il teatro comunale ‘Stigliani’. Il primo, intitolato ‘Il coraggio di sognare’, ha raccontato la passione e il coraggio necessari per raggiungere i propri obiettivi a tutti gli studenti degli istituti superiori imolesi, grazie al contributo, tra gli altri, del giornalista Sky Sport F1 Carlo Vanzini e degli interventi da remoto del nuovo capo della Formula 1 Stefano Domenicali e dell’influencer Jakidale, il tutto moderato moderato dalla youtuber e influencer Carolina Tedeschi. Successivamente sono stati i giornalisti Biagio Maglienti e Giorgio Piola a ripercorrere la storia dei grandi personaggi della Formula 1, in ‘Storie di Corse’.

In questi minuti è inoltre in corso il convegno “Tecnologia automotive e mobilità 4.0: sicurezza, sostenibilità ed inclusività dall’Agenda 2030 al PNRR” curato dalle assessore Elena Penazzi e Elisa Spada e dalla professoressa Valeria Vignali con ospiti alcuni rappresentanti delle aziende AlphaTauri, Dallara e Ducati. La location è questa volta palazzo Sersanti.

Musica e degustazioni nella centrale piazza Gramsci

Non mancheranno musica e stand enogastronomici nel weekend imolese. Piazza Gramsci sarà il fulcro dell’intrattenimento con DJ set, concerti ogni sera e contributi di vari influencer legati al mondo della Formula 1. Nello spazio Ex Bar Bacchilega sarà possibile provare gratuitamente simulatori professionali, con esibizioni del pilota Ferrari eSport Amos Laurito, la prima in programma dalle 19 alle 20 di questa sera. Si proseguirà nell’ora successiva con un memorial a Riccardo Paletti mentre venerdì, sempre alle 20, Leo Turrini e Emiliano Tozzi presenteranno il libro ‘Chris Amon, la sfortuna non esiste’. Alle 20.30 saranno i giornalisti Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni a presentare ‘Gilles Villenenuve, l’uomo, il pilota e la sua leggenda’.

Concorsi e mostre

Dal 22 al 25 aprile, alla Rocca Sforzesca, proseguirà la mostra del percorso fotografico realizzato da Mirco Lazzari, dal titolo ‘Il silenzio. La corsa epica di Marco Simoncelli’. Spostandosi nel palazzo Comunale di via Mazzini resta aperta la raccolta dei più iconici francobolli, locandine e fotografie ‘La Formula 1 sulle rive del Santerno’. Sarà possibile ripercorrere la storia del Gran Premio di San Marino anche grazie a una mostra itinerante nelle vetrine del centro storico della città.

Iniziato il 16 aprile, è anche in atto un concorso per tutti i commercianti adiacenti al centro storico di Imola. Premi in denaro per le migliori vetrine a tema Formula 1 della città. Tutta la location è stata ‘vestita’ a dovere per l’appuntamento con bandiere e stendardi esposti nei punti strategici di Imola e un maxi cubo posizionato all’uscita della A14.

Samuele Fassino