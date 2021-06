In un momento di crisi finanziaria come quello che stiamo vivendo, la F1 cerca nuove alleanze e si avvicina sempre di più al mondo delle Crypto-valute. E’ di oggi infatti la notizia che la famosa piattaforma Crypto.com sarà Global Partner del Circus per i prossimi anni, ma anche Partner Inaugurale della nuova Sprint Series che prenderà il via il 17 Luglio a Silverstone.

I DETTAGLI DELLA PARTNERSHIP

Dopo aver stretto la prima partnership con Aston Martin ad inizio stagione, la società Crypto.com abbraccia ancora di più la F1. La piattaforma di crypto-valute, che ricordiamo conta più di 10 milioni di utenti nel Mondo, diventa infatti Global Partner di Liberty Media ed addirittura Inaugural Partner della Sprint Series, che come detto prima vedrà la sua prima apparizione nel GP di Gran Bretagna.

Crypto.com sarà inoltre presente a bordo pista durante tutto l’arco della stagione a dimostrazione che l’impegno preso con la F1 è a lungo termine. La sponsorizzazione del colosso di Hong Kong non sarà comunque solo di carattere visivo , in quanto sarà presente un nuovo premio a partire dal GP del Belgio. Di cosa si tratti al momento non è dato sapere ma probabilmente avremo più dettagli nel corso delle prossime settimane.

La F1 tra l’altro non è nuova al Mondo Crypto, considerando anche la recente partnership con la piattaforma Socios che permette ai fan di interagire direttamente con le proprie squadre preferite. Al momento sono presenti solo la già citata Aston Martin e Alfa Romeo Racing, ma siamo sicuri che altri team si aggiungeranno in futuro. La partnership con il colosso di Hong-Kong è invece una mossa più pubblicitaria ma fa capire come Liberty Media cerchi nuove strade per monetizzare. E le crypto potrebbero essere la scelta giusta per fare uscire questa F1 dalla crisi.

LE DICHIARAZIONI

Stefano Domenicali, Presidente e Ceo della F1 ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Crypto.com nella famiglia F1, dove cerchiamo sempre di attrarre i marchi che puntano all’innovazione ed alla performance”.

Kris Marszałek, CEO di Crypto.com ha invece dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di essere il primo sponsor Crypto della F1, unendoci a una prestigiosa collezione di brand che supportano uno sport con tecnologia e innovazione al centro del progetto. Non vediamo l’ora di poter innovare insieme per i prossimi anni e inizieremo dal Gran Premio del Belgio, dove presenteremo un nuovo premio. Siamo anche entusiasti di collaborare con la F1 nello sviluppo di NFT esclusivi, che collegano i fan allo sport in modi nuovi e innovativi”.

Non ci resta che attendere il GP del Belgio del 29 Agosto per avere maggiori informazioni su questo nuovo premio introdotto dal colosso delle Crypto.

Julian D’Agata