Il Mondiale di F1 2022 è ormai alle porte con la tanto attesa rivoluzione tecnica ed un calendario denso e fitto di appuntamenti che ci aspetta. Andiamo a vedere le date e gli orari che ci accompagneranno in questa nuova ed entusiasmante stagione.

UN CALENDARIO DI 23 GARE

Sono quindi 23 le gare che compongono il calendario di F1 2022. Rispetto alla passata stagione, che ha segnato un quasi ritorno alla normalità, ritroviamo una new-entry (Miami) e qualche gradito ritorno. Come il GP del Canada con il suo “Wall of Champions” che dovrebbe fare il suo rientro nel calendario F1 2022 il 19 Giugno, o anche l’Albert Park di Melbourne che però non andrà ad aprire il Mondiale come di consuetudine, ma che sarà disputato invece come terzo appuntamento il 10 Aprile. Mondiale che invece partirà come nella passata stagione dal Bahrain il 20 Marzo.

Tra i ritorni del calendario F1 2022 non ci siamo dimenticati di Singapore il 2 Ottobre, con il suo circuito cittadino che tante emozioni ha saputo regalare negli anni, né del mitico tracciato di Suzuka (9 Ottobre), che è stato teatro di tante battaglie mondiali. Ma ci sarà anche Imola il 24 Aprile, che ricordiamo ha siglato un accordo di lunga data per far parte del calendario F1 nel 2022, ma anche negli anni a venire. Tra le conferme invece ritroviamo Jeddah, secondo appuntamento di questo 2022 il 27 Marzo, su un circuito chiamato a dare delle “risposte” dopo le critiche della passata stagione.

IL CALENDARIO F1 2022

Gli ingredienti per una stagione entusiasmante ci sono tutti. Andiamo quindi a vedere date e orari (italiani) del calendario della stagione di F1 2022. Ricordandovi che tutti gli appuntamenti (qualifiche comprese) saranno trasmessi in diretta su LiveGP.it attraverso il nostro commento live:

20 Marzo – GP Bahrain (Sakhir) – ore 17:00

27 Marzo – GP Arabia Saudita (Jeddah Street Circuit) – ore 18:30

10 Aprile – GP Australia (Melbourne) – ore 07:00

24 Aprile – GP Emilia Romagna (Imola) – ore 15:00

8 Maggio – GP Miami (Miami International Autodrome) – ore 21:00

22 Maggio – GP Spagna (Circuit di Catalogna Montmelò) – ore 15:00

29 Maggio – GP Monaco (Montecarlo) – ore 15:00

12 Giugno – GP Azerbaijan (Baku) – ore 14:00

19 Giugno – GP Canada (Montreal) – ore 20:00

3 Luglio – GP Gran Bretagna (Silverstone) – ore 16:00

10 Luglio – GP Austria (Spielberg) – ore 15:00

24 Luglio – GP Francia (Paul Ricard) – ore 15:00

31 Luglio – GP Ungheria (Hungaroring) – ore 15:00

28 Agosto – GP Belgio (Spa) – ore 15:00

4 Settembre – GP Olanda (Zandvoort) ore 15:00

11 Settembre – GP Italia (Monza) – ore 15:00

25 Settembre – GP Russia (Sochi) – ore 14:00

2 Ottobre – GP Singapore (Marina Bay) – ore 14:00

9 Ottobre – GP Giappone (Suzuka) – ore 07:00

23 Ottobre – GP Stati Uniti (Austin) – ore 21:00

30 Ottobre – GP Messico (Città del Messico) – ore 20:00

11 Novembre – GP Brasile (Interlagos) – ore 18:00

20 Novembre – GP Abu Dhabi (Yas Marina) – ore 14:00

Julian D’Agata