E’ giunta qualche ora fa la notizia della positività di Lewis Hamilton al Covid-19 che gli impedirà di prendere parte al GP di Sakhir di F1. Il sette volte campione del mondo ha approfittato dei social per rassicurare i propri tifosi sul suo stato di salute ma anche per lanciare un’appello.

HAMILTON POSITIVO

Come detto prima è giunta questa mattina come un fulmine a ciel sereno la positività al Covid-19 di Lewis Hamilton. La questione ha generato parecchie perplessità considerando che Hamilton è risultato negativo a tre tamponi la scorsa settimana prima del GP del Bahrain. Il sette volte campione del mondo, al risveglio lunedì mattina, ha avvertito sintomi lievi ed ha richiesto un’altro tampone, che però questa volta è risultato positivo.

LE PAROLE DI HAMILTON

Hamilton ha voluto rassicurare tutti i fan della F1 con un messaggio lanciato sui social: “Ciao ragazzi. Sono devastato dal fatto che non correrò questo fine settimana. Da quando abbiamo iniziato la stagione a giugno, io e la mia squadra abbiamo preso tutte le precauzioni possibili e abbiamo seguito le regole ovunque siamo andati”.

“Purtroppo, anche se ho fatto dei test negativi la scorsa settimana, ieri mattina mi sono svegliato con sintomi lievi ed ho richiesto un altro test che è risultato positivo. Sono subito andato in auto-isolamento per dieci giorni. Sono sbalordito di non poter correre questo fine settimana, ma la mia priorità è seguire i protocolli per proteggere gli altri.”

“Sono davvero fortunato a sentirmi bene ed avere solo sintomi lievi. Farò del mio meglio per rimanere in forma ed in salute. Per favore, badate a voi stessi là fuori, non potete mai essere troppo attenti. Questi sono tempi preoccupanti per tutti e dobbiamo assicurarci di prenderci cura di noi stessi e degli altri. Stay Positive”.

Rassicurati sulle sue condizioni di salute, adesso tutta l’attenzione va sul possibile sostituto di Hamilton al GP di Sakhir. E voi chi pensate che guiderà la Mercedes campione del mondo?

Julian D’Agata