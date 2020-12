Il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19. Questo l’esito dei tamponi effettuati lo scorso fine settimana, l’ultimo dei quali nel pomeriggio di domenica in occasione del GP Bahrain. L’anglo-caraibico non prenderà quindi parte alla penultima prova del Mondiale 2020: a breve verrà annunciato il nome del suo sostituto.

A darne l’annuncio sono state la Mercedes e la FIA che, con un comunicato, hanno confermato la positività del sette volte iridato all’ultimo tampone effettuato. Nel corso del week-end, come da prassi, il sette-volte campione del mondo si era sottoposto a tre controlli, tutti risultati negativi.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend’s Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

Lo stesso team ha poi confermato la comparsa di lievi sintomi da parte di Hamilton nella giornata di ieri. Il pilota, una volta informato della positività, si è sottoposto ad un ulteriore tampone che ha confermato il verdetto di quello precedente.

Il sette volte Campione del Mondo è ora in isolamento, in conformità con i protocolli Covid-19 e le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche in Bahrain. A parte i sintomi lievi, il pilota è dato in buona forma dal team Mercedes.

Il sostituto di Hamilton verrà comunicato nelle prossime ore, con la Mercedes che ha diverse opzioni da valutare. Potrebbe essere data una chance a George Russell, pilota del vivaio tedesco, che ben si è comportato ai suoi primi anni in Formula 1, con il suo posto in Williams che verrebbe preso da Roy Nissany, tester del team inglese.

Non è nemmeno da scartare l’ipotesi Stoffel Vandoorne, pilota di riserva della Mercedes, impegnato quest’anno in Formula E. Il belga ritornerebbe nel Circus proprio nel circuito che lo vide debuttare nel 2016 in McLaren, quando prese il posto di Fernando Alonso.

Vincenzo Buonpane