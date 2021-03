Il primo giorno di scuola del 2021 in casa Mercedes ha accolto anche i due piloti ufficiali del team, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Una line-up confermata per il quinto anno consecutivo dalla scuderia campione del mondo, con il britannico pronto a dare l’assalto al suo ottavo titolo in carriera ed il finlandese deciso a conservare il proprio sedile dall’offensiva di George Russell.

A soli dieci giorni dal via dei test di Formula 1 in Bahrain, il duo Mercedes 2021 si è ritrovato nella factory di Brackley per il lancio ufficiale della nuova W12 E Performance. Una coppia ormai ben consolidata, con obiettivi differenti ma accomunata dalla volontà di continuare a mantenere inalterata la supremazia della scuderia anglo-tedesca.

HAMILTON: “IL MIO FUTURO? NON HO FRETTA”

“E’ davvero una bella sensazione poter essere qui e tornare in fabbrica. L’anno scorso abbiamo potuto essere presenti davvero per poco tempo, ma è stato bello rivedere tante persone che hanno dato il proprio contributo per i successi del team”.

“Questo sarà il mio quindicesimo anno in Formula 1 ed è incredibile pensare a quanto tempo sia passato dagli inizi, quante persone abbia conosciuto e quanto debba essere grato di trovarmi qui. Al tempo stesso, sono orgoglioso di affrontare la mia nona stagione con Mercedes. Ho ricevuto tanto da questo team e abbiamo ancora voglia di toglierci tante soddisfazioni.”

“Ho firmato per un solo anno ma non è detto che la nostra storia non possa andare avanti. Possiamo ritenerci fortunati di non avere la necessità di programmare le cose con grande anticipo. Viviamo anche in un periodo molto particolare, per cui ho ritenuto fosse la cosa giusta da fare. Ma sono molto tranquillo e sereno sul mio futuro”.

“Credo che Valtteri sia un ottimo compagno di squadra. Abbiamo un rapporto eccellente, e lui è davvero molto veloce. La concorrenza? Per i fans sarà molto eccitante vedere tutti questi nuovi abbinamenti in pista. Non so se vedremo delle gare più serrate, ma sono certo che il pubblico potrà divertirsi”.

BOTTAS: “NON VOGLIO AVERE RIMPIANTI”

“Ho trascorso l’inverno cercando di ottimizzare la mia preparazione fisica e dedicandomi anche ad alcune tra le attività che amo di più fare, ovvero bicicletta, sci e…rallycross. Ho cercato di ricaricare le batterie anche dal punto di vista mentale, per potermi presentare in perfette condizioni al via della stagione. Adesso non vedo l’ora di provare la nuova vettura in pista”.

“L’obiettivo sarà quello di arrivare ad Abu Dhabi, al termine della stagione, senza alcun rimpianto. Consapevole di aver dato tutto. Anche lo scorso anno è stato molto utile: in questo sport non si smette mai di imparare, e credo che il 2020 mi sia servito anche sotto questo punto di vista. Ora sono completamente focalizzato sui miei obiettivi e su quelli della squadra”.

“Avere Lewis come compagno di squadra è una sfida molto dura, ma anche molto motivante. Lavoriamo insieme, come una squadra, ma al tempo stesso ognuno vuole vincere”.

Dopo il primo shakedown in programma a Silverstone, il team sarà diretto alla volta del Bahrain, per la tre-giorni di test che precederà il via del Mondiale di Formula 1 2021.

