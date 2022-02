Il team Haas ha tolto i veli a quella che sarà la livrea della nuova VF-22 di Mick Schumacher e Nikita Mazepin nella stagione di F1 2022. La scuderia americana ha anticipato la concorrenza, mostrando però come di consuetudine soltanto quelli che saranno i colori della nuova macchina, mentre la versione definitiva della monoposto dovrebbe arrivare soltanto a Barcellona.

SVELATA LA LIVREA DELLA VF-22

E’ quindi la Haas la prima Scuderia a presentare dal vivo quella che sarà una monoposto della stagione di F1 2022. O almeno i colori e le sponsorizzazioni. Si perché quello presentato oggi è a tutti gli effetti un “modello standard” della VF-22 che invece dovrebbe mostrare le sue forme nei test di Barcellona e Sakhir.

Launching the new era of Formula 1 cars 🙌 Proudly presenting the #VF22 #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/JvK9YoJjbb — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 4, 2022

Forme che comunque non si discostano molto da quella che sarà la versione finale della Haas VF-22. Anche considerato che il passo, la posizione e la dimensione delle pance realisticamente non possono essere riprogettate in tempo per il primo appuntamento stagionale in Bahrain e sicuramente rimarranno invariate. Quello che cambierà saranno i due alettoni, anteriore e posteriore che in questa versione si mostrano in una forma standard e molto simile alla show-car presentata da Liberty Media a Silverstone e che noi di LiveGP vi abbiamo svelato in anteprima.

Il focus della Haas VF-22 oggi era quello di mostrare la nuova livrea e con essa anche i nuovi colori e le nuove sponsorizzazioni. Quello che salta subito all’occhio è la similitudine con la monoposto 2021, specialmente nelle colorazioni dove predomina sempre il bianco, blu e rosso che rimanda allo sponsor russo Uralkali. A parte questo non ci sono grosse novità tecniche sulla Haas VF-2022 che risaltano all’occhio rispetto alla show-car di Liberty Media. Novità che però speriamo di vedere durante la prima sessione di test che si svolgerà a Barcellona dal 23 al 25 Febbraio.

LE DICHIARAZIONI DI GENE HAAS

Gene Haas, proprietario di Haas F1 Team ha dichiarato: “È quel periodo dell’anno in cui sei ottimista sul fatto che il duro lavoro e lo sforzo di tutti si tradurranno nell’essere competitivo in pista. Abbiamo preso la decisione nel 2020 di incanalare tempo e risorse nel progetto VF-22, rinunciando a qualsiasi sviluppo nella stagione 2021, cosa sicuramente non bella da vedere. Speriamo che questa decisione dia i suoi frutti portandoci a lottare per i punti e ad ottenere qualcosa in più dai fine settimana”.

LE DICHIARAZIONI DI STEINER

“Sappiamo tutti di cosa è capace il team”, ha aggiunto Gunther Steiner. “Lo abbiamo dimostrato in passato ma questa nuova macchina è nata da una serie di regolamenti completamente nuovi e con un nuovo team di progettazione, ma sono fiducioso che potremo dimostrare ancora una volta che possiamo fare bene nei fine settimana. È stato uno sforzo enorme da parte di tutte le persone coinvolte e adesso arriva la parte divertente, e cioè di portare la nuova macchina in pista e mettere tutto insieme. La scorsa stagione è stata lunga, ma sono fiducioso che il 2022 ci vedrà di nuovo in gioco con la VF-22”.

LE DICHIARAZIONI DI RESTA

Simone Resta, Direttore Tecnico e capo del progetto VF-22 ha invece dichiarato: “Questo è probabilmente il progetto più complesso che l’Uralkali Haas F1 Team ha affrontato fino ad oggi per vari motivi. È un regolamento completamente nuovo ed in questa stagione abbiamo introdotto un nuovo team per la progettazione della VF-22. Non tutti sono nuovi, ma un buon numero di persone si sono aggiunte ad una struttura recentemente rinnovata. Considero questo processo come un grande successo per noi. Siamo ancora all’inizio del progetto e stiamo attraversando una stagione di transizione in cui abbiamo lavorato insieme sulla macchina per un anno intero, ma se guardiamo indietro da dove siamo partiti, questa squadra ha già vinto”.

