La scuderia Haas conferma, mediante uno stringato comunicato, i propri piloti per la F1 del 2021: in altre parole, Nikita Mazepin farà parte del team americano, nonostante le polemiche generate da un filmato recentemente postato dal pilota su Instagram.

Haas si affida ad una stringatissima comunicazione per riaffermare con chi affronterà il 2021:

In pratica vengono sottolineati due punti chiave. Il primo: Haas conferma Nikita Mazepin e Mick Schumacher al volante nel 2021. Il secondo: il team ha trattato (ed evidentemente “risolto”) internamente la vicenda legata al recente video pubblicato (e poi cancellato) su Instagram da Mazepin.

Polemiche e futuro

Il filmato, per quanto poi sia stato rimosso, non era passato inosservato. A valle della pubblicazione si erano scatenate numerose polemiche sui social media. Il pubblico non solo prendeva di mira il comportamento mostrato dal pilota nel video, ma stigmatizzava altri episodi “al limite” nel recente passato di Nikita.

Il team aveva preso posizione pubblicamente nella vicenda, così come il russo aveva fatto pubblica ammenda. Tuttavia nessuna di queste azioni, tantomeno quanto dichiarato oggi, ha placato gli animi.

Per questi motivi la scuderia Haas dovrà gestire con estrema cautela la figura di Mazepin in F1, in maniera tale che critiche e polemiche non riprendano maggiore vigore in futuro.

