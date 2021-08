Ultima tappa prima della pausa estiva per la Formula 1, che in Ungheria vedrà scattare davanti a tutti Lewis Hamilton, autore della pole position. Torna a far paura la Mercedes, che oltre al campione del mondo in carica ha monopolizzato la prima fila, piazzando Valtteri Bottas in seconda posizione. Soltanto terzo il leader del mondiale Max Verstappen, con una Red Bull decisamente ridimensionata rispetto agli scorsi appuntamenti. Seguite il GP attraverso la nostra cronaca testuale e la radiocronaca sui nostri canali Facebook e YouTube.

