E’ George Russell ad aggiudicarsi un’incredibile pole position nelle qualifiche valide per il GP Ungheria di F1. Il giovane britannico della Mercedes è riuscito a beffare entrambe le Ferrari ed a prendersi così la prima partenza al palo della carriera.

SUPER POLE DI RUSSELL

E’ uno straordinario George Russell quello visto oggi durante le qualifiche del GP Ungheria di F1. Il pilota Mercedes è stato autore di un giro incredibile, sorprendendo di fatto le due Ferrari di Sainz e Leclerc che stavano già assaporando una prima fila tutta Rossa. Ed invece Russell tira fuori una prestazione che forse nessuno si aspettava qui a Budapest, migliorando di addirittura otto decimi il suo miglior riferimento della Q2.

George Russell infatti ha stampato un ottimo 1:17.377 migliorando il tempo di Sainz di 44 millesimi e di ben ben sette decimi quello del compagno Hamilton, che però ha dovuto abortire l’ultimo tentativo della Q3. Eppure la Mercedes aveva vissuto forse il suo peggior venerdì di questa stagione, non dimostrando di avere il passo per stare davanti, ma il giovane inglese è riuscito grazie ad una magia a mettersi davanti a tutti. Una magia che però non rispecchia il reale valore della W13, che come detto prima qui a Budapest non sembra essere troppo a suo agio sul long run rispetto alla Ferrari.

LE DICHIARAZIONI

Al termine delle qualifiche del GP Ungheria di F1, George Russell ha dichiarato: “E’ una sensazione veramente incredibile, abbiamo vissuto il peggior venerdì della stagione. Ieri sera tutti hanno lavorato tanto, ma non sapevamo che direzione prendere. Poi però all’ultimo giro ho fatto curva 1 e 2 in modo perfetto, e continuavo a migliorare il mio tempo. Poi sul traguardo ho guardato lo schermo sul volante e quando ho visto che eravamo davanti è stato bellissimo.”

Russell però non crede che la Mercedes sia tornata quella della passata stagione: “Siamo tornati? Non lo so, dobbiamo esaminare il tutto e capire dove abbiamo tirato fuori questo tempo. Non so spiegarmi come abbiamo fatto ad essere così forti in qualifica, perché pensavamo di andare meglio sul passo gara. La Ferrari è stata molto forte venerdì e domani dovremo attaccare, ma oggi è certamente una giornata speciale.”

Il giovane britannico crede che questo sia il suo giro migliore di sempre: “Penso che questo sia il mio miglior giro di sempre, la sensazione di questa pole è la stessa che ho avuto a Spa lo scorso anno. Arrivare secondo con la Williams è stato eccezionale, questa invece è la mia prima pole con un team che stava soffrendo. Corro per momenti come questo, voglio diventare campione del mondo”.

Sul passo gara della Mercedes George Russell ha invece dichiarato: “Il ritmo con il pieno di benzina è un’incognita, noi abbiamo cambiato completamente la macchina rispetto a ieri, ed in più le condizioni sono diverse perché oggi fa più freddo. Ieri il nostro passo è stato il peggiore della stagione mentre la Ferrari andava molto forte quindi partiamo come inseguitori, dovremo attaccare e fare qualcosa di speciale.”

Julian D’Agata