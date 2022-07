Il weekend del GP Ungheria di F1 si apre come di consuetudine con la conferenza stampa dei piloti. Protagonisti di oggi: Tsunoda, Stroll, Sainz, Russell, Verstappen, Bottas, Ocon, Ricciardo, Magnussen e Albon. Andiamo a vedere le loro dichiarazioni principali.

VERSTAPPEN

Ad aprire la conferenza piloti del GP Ungheria di F1 è il campione in carica Max Verstappen. All’olandese della Red Bull è stato chiesto del ritiro di Sebastian Vettel, annunciato proprio questa mattina: “La F1 occupa una parte importante della nostra vita, ma è giusto che adesso Vettel si goda la sua famiglia”. L’attenzione poi si sposta sul weekend in corso: “L’Ungheria è sempre stata una pista difficile per noi, soprattutto sul giro secco. Credo che la Ferrari sarà molto forte, ma le cose possono cambiare soprattutto grazie al meteo.”

STROLL

Le domande si spostano su Lance Stroll, attuale compagno di Vettel in Aston Martin: “Vettel ha raggiunto grandi traguardi nella sua carriera ed è stato un onore lavorare con lui nell’ultimo anno e mezzo. Ha una famiglia e altre cose a cui pensare, e gli auguro il meglio. Di lui mi mancherà il suo essere uomo squadra, che lo rende una persona con cui è facile lavorare. Ha un grande talento e la sua comprensione tecnica della macchina è grandiosa.”

SAINZ

L’attenzione della conferenza piloti del GP Ungheria di F1 si sposta poi su Carlos Sainz, al quale viene chiesto del ritiro del tedesco di Aston Martin: “Vettel è stato un grande esempio per me anche quando non ero in F1. E’ stato un modello positivo per questo sport e soprattutto per i giovani. Tutti lo amano nel paddock e questo la dice lunga sul suo valore come uomo.” Riguardo alla gara di domenica lo spagnolo della Ferrari ha invece dichiarato: “Quest’anno siamo competitivi ovunque ed arrivo al circuito pensando di vincere. Tutti vogliamo avere dei weekend puliti, abbiamo una macchina competitiva ma che dei punti deboli a livello di affidabilità. Mancano tante gare e ancora tutto può succedere.”

TSUNODA

Anche per Yuki Tsunoda la prima domanda riguarda il ritiro di Sebastian Vettel: “Ho conosciuto Sebastian da poco, ma penso sia una grande personalità per tutta la F1. Imparo tante cose quando guido vicino a lui.” Sulle recenti prestazioni il giapponese di AlphaTauri ha invece dichiarato: “Abbiamo faticato a trovare l’assetto ideale soprattutto a livello di bilanciamento. pensiamo però di risolvere la situazione questo weekend anche grazie all’esperienza del Paul Ricard.”

RUSSELL

E’ il turno di George Russell che non risparmia parole al miele per Vettel: “E’ veramente piacevole averlo nel nostro ambiente perché è una persona amata veramente da tutti. Una fonte d’ispirazione.” Sui passi avanti di Mercedes l’inglese ha invece dichiarato: “Come team stiamo riducendo il gap da chi sta davanti e speriamo di avere altri aggiornamenti dopo la pausa estiva. Crediamo di poter vincere alcune gare anche se non saremo al livello dei nostri avversari.”

RICCIARDO

Daniel Ricciardo apre il secondo giro di interviste, dedicando anche lui bellissime parole all’ex compagno Vettel: “Per certi versi è triste perché perdiamo una leggenda di questo sport. E’ stato un privilegio per me averlo al mio fianco in Red Bull. Ma da un lato sono felice per lui perché inizia un nuovo capitolo della sua vita. Ci mancherà e gli auguro il meglio.” Sui miglioramenti di McLaren l’australiano invece dichiara: “In Francia non c’e stato purtroppo nessun passo avanti in termini di aderenza. Però sappiamo che abbiamo margine per migliorare ma dobbiamo fare ancora un passo per raggiungere Alpine.”

ALBON

Tocca ad Alexander Albon esprimere il suo pensiero du Vettel: “Conosco Vettel meno degli altri ma lo sto conoscendo in questa stagione. E’ un pluricampione sempre sul pezzo dentro e fuori la pista. E’ una fonte d’ispirazione per tutto quello che fa anche oltre la F1. Sono sicuro che si godrà il suo futuro da papà, ma sono curioso di vedere cosa farà, anche considerato che ora ha Instagram.” Sulle previsioni per sul GP Ungheria l’anglo-thailandese dichiara: “Budapest è sempre stato un buon tracciato per la Williams e lo scorso anno siamo andati bene anche in qualifica. Qui serve un buon bilanciamento e speriamo di venire subito a capo. Sabato dovrebbe piovere e questo potrebbe rimescolare le carte.”

OCON

Altro protagonista della conferenza stampa piloti F1 del GP Ungheria è Esteban Ocon, vincitore nella passata stagione: “Sono molto triste della scelta di Vettel. Ho parlato con lui qualche settimana fa e non mi sembrava avesse queste intenzioni. Sperò che si godrà il futuro. Per noi è stato un grande ambasciatore sia per la sicurezza che per tutte le questioni dei piloti”. Riguardo la vittoria della passata stagione il francese dichiara: “Qui ho vissuto un momento bellissimo ma è già passato un anno. Questa è una delle mie piste preferite”.

MAGNUSSEN

Le attenzioni si rivolgono a Kevin Magnussen: “Vettel lo ricorderò sempre come una leggenda della F1, mi ha ispirato ad arrivare fin qui. Ha vinto molto giovane ed ha dominato, ripeto è una leggenda. Gli auguro il meglio per il suo futuro.” Sugli aggiornamenti della Haas il danese dichiara: “E’ sempre entusiasmante avere degli aggiornamenti da portare in pista, ma ci vuole del tempo per capirli. Non mi aspetto nessun cambiamento radicale.

BOTTAS

La conferenza stampa piloti del GP Ungheria di F1 si chiude con Vallteri Bottas: “E’ sempre stato bello correre con Sebastian. C’è sempre stato rispetto ed è una gran bella persona, uno di quelli che non ha paura di dire quello che pensa.” Sulle recenti prestazioni di Alfa Romeo il finlandese ha invece dichiarato: “Il GP di Francia spero sia stato un eccezione in termini di prestazione per noio. Non abbiamo portato aggiornamenti a differenza degli altri e speriamo che qui possiamo avere una marcia in più”.

Julian D’Agata