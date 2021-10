Tra le storie che hanno caratterizzato il GP Turchia svoltosi sul tracciato di Istanbul Park, una nota di merito spetta sicuramente a quella che ha visto come protagonista Esteban Ocon. Il pilota francese, decimo al traguardo con la sua Alpine, è infatti riuscito a percorrere l’intera distanza di gara senza effettuare la sosta ai box, conservando quindi per tutti i 57 giri lo stesso set di gomme intermedie con cui aveva preso il via.

UN DECIMO POSTO CON UNA STRATEGIA “CREATIVA”

Un’impresa non di poco conto, se si pensa che anche altri piloti hanno tentato di adottare la medesima strategia senza successo. Tra di essi Lewis Hamilton, che ha percorso uno stint di ben 50 tornate prima di essere costretto alla sostituzione, ma anche il ferrarista Leclerc, fermatosi per la sua unica sosta soltanto tre tornate prima. La tattica è invece risultata vincente per il transalpino, il quale è riuscito ad artigliare un punticino sotto la bandiera a scacchi precedendo per soli sette decimi il nostro Antonio Giovinazzi.

“E’ stato bello prendersi un rischio del genere – ha detto Esteban Ocon – anche perchè è una cosa che non si vede molto spesso. Se non altro, i ragazzi ai box hanno potuto vivere una Domenica di maggiore relax! Ricordando le condizioni dello scorso anno, pensavo che fosse possibile adottare una strategia del genere, anche se nel finale eravamo abbastanza in difficoltà. Un punto va comunque bene e ci consente di proseguire la nostra striscia positiva”.

VETTEL, L’AZZARDO NON PAGA

Ocon ha concluso la prova letteralmente sulle tele, con evidenti segni di usura sull’anteriore destra e la superficie ormai divenuta degna di una…gomma slick. Nel corso della gara, molti piloti hanno effettuato uno stint iniziale particolarmente lungo, il che gli ha consentito di trovare una pista meno bagnata per il finale di gara. Tra di essi, l’unico ad effettuare un doppio pit stop è stato Sebastian Vettel, il quale ha tentato l’azzardo della gomma Medium al giro 36, salvo poi rientrare alla tornata successiva dopo essersi reso conto dell’impossibilità di restare in pista con le slick.

Mario Isola (Pirelli) ha dichiarato: “Bottas ha effettuato una strategia perfetta in queste circostanze impegnative: una sosta utilizzando due set di intermedie. Molti altri piloti hanno ritardato il pit stop anche perché non era facile capire quando la pista avrebbe iniziato ad asciugarsi, eventualmente permettendo anche un ultimo run con le slick. Utilizzare un solo set di intermedie per tutta la gara non è però mai stato consigliabile, e infatti ci siamo sentiti in dovere di avvisare alcuni team del potenziale rischio”.

Marco Privitera