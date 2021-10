Anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Turchia a comandare è stato Lewis Hamilton. Il pilota britannico, che dovrà scontare 10 posizioni di penalità per aver sostituito il motore a combustione interna, ha ottenuto così il miglior tempo in entrambe le sessioni del venerdì.

LECLERC SFIDA HAMILTON

Tempi ridotti rispetto al turno mattutino, con i primi due classificati scesi al di sotto di 1:23. Oltre al campione del mondo in carica, anche Charles Leclerc ha fatto segnare 1:23.970, risultando più lento del leader della classifica di soli 166 millesimi.

Mercedes particolarmente in forma sul tracciato turco, con Valtteri Bottas terzo, staccato però di 4 decimi dal suo compagno di squadra. Il finlandese è risultato comunque più veloce delle due Red Bull, date inizialmente per favorite.

Quarto posto per Sergio Perez, a sorpresa più veloce del suo compagno di box Max Verstappen. La sopresa in negativo di questa giornata è stata proprio l’olandese, lontano ben 6 decimi dal suo sfidante per il titolo. Il pilota Red Bull, ha accusato problemi di bilanciamento della monoposto ed ha chiuso soltanto quinto. Poco più staccato invece Lando Norris, sesto con la sua McLaren.

A seguire Fernando Alonso, settimo davanti al suo compagno di squadra Esteban Ocon. Nono invece Pierre Gasly, protagonista di un testacoda ad inizio sessione, condizionata da un vento incessante.

A chiudere la top ten Antonio Giovinazzi, che ha realizzato un ottimo tempo, davanti al giapponese Yuki Tsunoda, primo dei piloti ad oltre un secondo dalla vetta. Dodicesimo l’altro ferrarista Carlos Sainz, che non ha cercato il tempo di qualifica dovendo scattare dal fondo per via della penalità per sostituzione della power unit.

Delude invece l’Aston Martin, soltanto tredicesima con Lance Stroll e sedicesima con Sebastian Vettel. Nel mezzo Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen. Ultime posizioni occupate dalle due Williams, rispettivamente da Nicholas Latifi e George Russell, e dalle Haas Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Carlo Luciani